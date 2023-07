Bonus 100 e lode, chi può riceverlo e come funziona

Il bonus 100 e lode viene consegnato ogni anno agli studenti che raggiungono il massimo dei voti alla maturità. Nel 2022 ha subito un brusco calo arrivando alla cifra di 73 euro mentre nel 2007 ammontava a 1000 euro. Il decremento è dovuto principalmente alla crescita del numero di studenti che raggiungono il punteggio di 100 e lode. Infatti nel 2007 furono circa 3mila i maturandi che presero la lode mente nel 2019 la cifra è arrivata a più di 7mila fino ad arrivare a 16mila nel 2022. Ecco come funziona la misura.

Chi lo può richiedere

Possono richiedere il bonus gli studenti che hanno raggiunto il massimo dei crediti durante il triennio e coloro che prendono il massimo nella prima e nella seconda prova e al colloquio senza aver bisogno dei 5 punti bonus per raggiungere il massimo della votazione. La prima e seconda prova e l’esame orale verranno valutati fino a un massimo di 20 punti ognuna. I crediti scolastici possono valere al massimo 40 punti. Per raggiungere il voto massimo è necessario avere raccolto tutti i crediti e aver preso il massimo nelle prove. L’assegnazione del punteggio deve essere unanime e motivata.

I cambiamenti nel 2024

Oltre alla Carta della cultura giovani per i maggiorenni, che verrà assegnata ai residenti nel territorio nazionale con Isee complessivo del nucleo familiare fino a 35mila euro, nel 2024 verrà introdotta il bonus 100 e lode anche per chi si diplomerà con 100 centesimi, non sarà quindi richiesta la lode. Questa seconda misura si chiamerà Carta del Merito e, secondo alcune indiscrezioni, sarà valida sia per gli studenti delle scuole pubbliche che per quelli degli istituti paritari. La misura verrà data a coloro che sono iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati al momento del conseguimento del diploma, come anticipato, con 100 centesimi. Requisito fondamentale è quello di avere non più di 19 anni.

L’incentivo

Il premio in questione può essere speso in benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura. Inoltre in progetti di ammissione a tirocini formativi e per partecipare ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualità della formazione scolastica. Il bonus può essere usato anche per viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici, per benefici di tipo economico e per altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.