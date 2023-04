Bonus assunzioni under 30: ecco come funziona

Sono tante le novità dell'esecutivo Meloni contenute all'interno del Decreto Lavoro: oltre alle agevolazioni fiscali su badanti e colf, le modifiche previste sui contratti a termine e le tante e positive novità in arrivo sull'ex reddito di cittadinanza, ne arrivano altre contenute in una bozza di 40 articoli che verrà discussa nei prossimi giorni e riguarda gli sgravi fiscali dei datori di lavoro per le assunzioni a chi ha meno di 30 anni.

Cosa può cambiare

L'inserimento nel mondo del lavoro sarà incentivato da quello che si chiama bonus assunzioni under 30 così da aiutare circa tre milioni di ragazzi e ragazze nel nostro Paese che non sono occupati e non studiano che in inglese vengono definiti "neet". Per favorire il loro inserimento si rende necessario un programma chiamato " Iniziativa occupazione giovani " che andrà a favorire un importante alleggerimento fiscale del 60% sullo stipendio lordo mensile imponibile ai fini previdenziali. IlSole24Ore ricorda che l'incentivo sarà valido per 12 mesi.

Quali tipologie di contratto

Sulla bozza della norma è scritto che il bonus sarà valido per le prossime a partire dal 1° giugno e fino a tutto il 2023. " Il contributo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e per l’apprendistato professionalizzante (l’apprendistato di secondo livello). L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico", si legge sul quotidiano economico. La stima sui numeri è molto positiva: anche se inizierà a metà anno (di fatto da giugno), soltanto nei successivi sei mesi potrà fruttare l'assunzione di almeno 70mila figure professionali under 30 la maggior parte delle quali (56%) con contratto stabile o di apprendistato professionalizzante e uno stipendio lordo mensile pari a circa 1.300 euro.

Come fare domanda

Per i sei mesi del 2023 per i quali sarà valido questo incentivo saranno messi a disposizione 80 milioni di euro che faranno parte del programma chiamato " Iniziativa occupazione giovani ": i datori di lavoro che vorranno far parte di questo programma dovranno contattare gli under 30 che si saranno registrati sulla piattaforma messa a disposizione dall'Inps: entro cinque giorni arriverà la comunicazione sulla disponibilità di risorse per accedere al bonus e, se verrà confermato da chi ne farà richiesta, è prevista una " riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo", spiega il giornale economico.

Poi, nel giro della prima settimana dovrà essere firmato questa tipologia di contratto entro gli altri sette giorni dovrà essere comunicato all'Inps, per via telematica, l'avvenuto sodalizio tra datore e lavoratore. Se non verranno rispettate queste tappe, chi farà richiesta non sarà più agevolato dall'incentivo che andrà a decadere e verrà messo a disposizione per altri potenziali beneficiari. Si stima, invece, che per il 2024 la somma attualmente prevista è di 52 milioni di euro.