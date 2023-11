Black Friday, ecco come massimizzare il risparmio con i bonus statali

Si avvicina a grandi passi il Black Friday, e come ogni anno gli italiani cercheranno di approfittare di offerte e promozioni caratteristiche di questo giorno per poter effettuare degli acquisti necessari magari rimandati a causa dei prezzi eccessivamente alti e fuori portata: un modo per massimizzare il risparmio è quello di sfruttare anche i bonus e gli incentivi statali attualmente in vigore, ecco quali.

Mobili ed elettrodomestici

Anche per quest'anno, così come nel 2024, resta infatti in vigore lo sconto del 50% sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici, con un tetto di spesa massimo fissato a 8mila euro (che si ridurrà fino a 5mila dal prossimo anno. Si tratta di una detrazione prevista per tutti coloro che acquistano mobili e grandi elettrodomestici nuovi, destinati ad arredare un immobile che sia oggetto di lavori di ristrutturazione o ammodernamento.

Il limite di spesa è relativo alla singola unità immobiliare, pertinenze incluse, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione: ecco perché, nel caso in cui il contribuente stia effettuando lavori di ammodernamento su più unità immobiliari, potrà beneficiare del bonus per ciascuna di esse.

Condizionatori

L'incentivo consente di ottenere una detrazione dal 50% al 65% sia per l'acquisto di un nuovo dispositivo che per la sostituzione del proprio vecchio impianto con uno a pompa di calore ad alta efficienza o a risparmio, in grado di migliorare la classe energetica di riferimento.

Tale agevolazione è valida per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre di quest'anno. Lo sconto fiscale che viene applicato dipende dal genere di intervento realizzato dal contribuente e, ovviamente, dalla tipologia del condizionatore comprato.

Biciclette

Per quanto concerne il cosiddetto "Bonus bici", non si tratta di una agevolazione prevista a livello nazionale: sono infatti le singole Regioni a decidere se applicare l'incentivo. Molte di queste hanno aderito negli scorsi mesi a questa promozione, ma in tante, una volta scaduti i termini, non l'hanno rinnovata.

Unica eccezione l'Emilia Romagna: "Chi ha acquistato (a partire dal 7 agosto) o ha intenzione di acquistare una bicicletta o una cargo bike (bici da trasporto) a pedalata assistita dal 20 settembre 2023 e fino al primo luglio 2025, può chiedere un contributo alla Regione" , si legge sul portale dell'Ente locale.

Occhiali

Il Bonus vista permette di usufruire di un contributo di 50 euro che può essere richiesto una sola volta da ciascun membro di un nucleo familiare con isee inferiore ai 10mila euro. Si può sfruttare per l'acquisto o il rimborso delle spese sostenute per la compravendita di occhiali da vista o lenti a contatto correttive entro il 31 dicembre 2023.

In questo caso i fondi sono in esaurimento, per cui ad oggi non è più possibile ottenere il rimborso per acquisti già fatti ma solo il contributo per quelli da effettuare entro fine anno.

Cultura

Chi è nato nel 2004 e ha ricevuto il Bonus cultura da 500 euro può sfruttarlo nel Black Friday per comprare anche dei libri in sconto. L'incentivo non consente di acquistare beni come pc o smartphone, al contrario della cosiddetta Carta docente, anch'essa da 500 euro: destinata a docenti di ruolo a tempo indeterminato nelle scuole statali, può essere di grande aiuto per sfruttare le occasioni del prossimo 24 novembre.