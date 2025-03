Bonus dei single: come incassare fino a 845 euro

Ascolta ora 00:00 00:00

In Italia, vivere da soli senza un reddito stabile è una realtà che colpisce sempre più persone, soprattutto in un periodo in cui la disoccupazione è un problema persistente e le spese quotidiane sono in continuo aumento. Per aiutare chi si trova in queste difficoltà, il governo ha previsto una serie di misure economiche, tra cui il bonus fino a 845 euro mensili, pensato per offrire un sostegno concreto a chi vive in solitudine o è disoccupato. Ecco come funziona e tutto ciò che c'è da sapere.

Le misure per chi vive da solo

Il bonus si articola in diverse forme di sostegno, che vanno dall'Assegno di Inclusione, al Supporto per la Formazione e il Lavoro, fino all'Assegno Sociale, pensato per le persone anziane. L'Assegno di Inclusione è uno degli strumenti principali. Introdotto nel 2025, questo contributo fornisce un aiuto mensile che può arrivare a un massimo di 845 euro. L'importo varia a seconda della situazione economica e dell'età del beneficiario. Per chi non ha reddito, il massimo che può essere ricevuto è di 541,66 euro al mese. Le persone di età superiore ai 67 anni possono ottenere un importo che arriva fino a 682,50 euro, con la possibilità di ricevere anche un contributo per il pagamento dell’affitto, che può arrivare fino a 303,33 euro mensili.

I requisiti per ricevere il bonus

Per poter accedere all'Assegno di Inclusione, è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici. L’Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) deve essere inferiore a 10.140 euro e il reddito annuale non deve superare i 6.500 euro. Inoltre, il beneficiario deve avere residenza in Italia da almeno cinque anni. Il bonus non è solo un aiuto economico, ma è anche legato a progetti di reinserimento nel mondo del lavoro, per favorire l’autosufficienza economica delle persone che sono in età lavorativa. Per chi ha tra i 18 e i 59 anni, esiste anche il Supporto per la Formazione e il Lavoro, che eroga 500 euro al mese per un massimo di 12 mesi, con possibilità di proroga. Questa misura è pensata per chi vuole rientrare nel mercato del lavoro attraverso corsi di formazione professionale e servizi di orientamento al lavoro.

L’assegno sociale per gli over 67

Per le persone di età superiore ai 67 anni che non hanno reddito sufficiente, esiste l’Assegno Sociale, che fornisce un importo di 538,68 euro al mese per 13 mensilità. Inoltre, le persone che superano i 70 anni possono ricevere un incremento sull’importo mensile. L’Assegno Sociale è destinato a chi ha un reddito inferiore a 7.002,84 euro all’anno, ed è una misura fondamentale per garantire una vita dignitosa a chi si trova in difficoltà economica nell’età avanzata.

Possibilità di cumulo tra misure diverse

Molti si chiedono se è possibile cumulare l’Assegno Sociale e l’Assegno di Inclusione. Sebbene non sia possibile ricevere entrambe le misure contemporaneamente, esiste la possibilità di combinare i due aiuti in base alla situazione specifica del beneficiario. In tal caso, si potrà arrivare fino al massimo di 845 euro mensili, a condizione che vengano rispettati i requisiti e che la somma dei due aiuti non superi tale importo.

Come fare domanda per il bonus

Per ottenere il bonus, è necessario presentare domanda tramite il sito ufficiale dell’Inps, che consente di inviare la richiesta in modo semplice e diretto. In alternativa, è possibile rivolgersi ai centri per l’impiego, ai servizi sociali del proprio comune di residenza o a patronati e Caf abilitati.

È importante verificare con attenzione tutti i requisiti necessari e assicurarsi di fornire la documentazione richiesta. Se la domanda viene inviata correttamente, il beneficio economico verrà erogato direttamente sul conto corrente del beneficiario.