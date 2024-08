Bonus libri scolastici: come ottenere fino a 200 euro per studente

Ascolta ora 00:00 00:00

La scuola sta per ricominciare e, come ogni anno, le famiglie italiane sono pronte a fare acquisti. La spesa per libri di testo per ogni studente si aggirerà intorno ai 591,44 euro. Lo afferma l’Osservatorio nazionale Federconsumatori. Per aiutare le famiglie a sostenere i costi importanti, diverse regioni hanno introdotto bonus e contributi. Ecco tutti gli aiuti a disposizione.

I bonus a disposizione

Le regioni italiane che hanno messo a disposizione misure specifiche per fra fronte al caro scuola sono diverse. Regione Lombardia, per esempio, offre il programma "Dote Scuola" con quattro tipologie di bonus:

buono scuola: per il pagamento delle rette di scuole primarie e secondarie, sia paritarie che statali;

bonus sostegno disabili: destinato agli istituti scolastici per supportare l'attività didattica di sostegno;

bonus libri e materiale didattico: per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti didattici;

bonus merito: per premiare gli studenti più meritevoli.

Il Lazio, invece, ha stanziato 13 milioni di euro per un bonus libri destinato alle famiglie con un Isee inferiore a 15.493,71 euro. L'agevolazione è dedicata all'acquisto di libri di testo per scuole secondarie di primo e secondo grado. Le domande devono essere presentate al comune di residenza secondo le indicazioni del bando comunale. In regione Emilia Romagna le agevolazioni a disposizione sono invece due:

bonus libri: per gli studenti delle scuole secondarie con Isee inferiore a 15.748,78 euro;

bonus scuola: offre diverse agevolazioni, dettagliate sul sito regionale.

Il Piemonte prevede, invece, due tipi di bonus:

bonus iscrizione e frequenza: per le rette delle scuole paritarie;

bonus libri e materiale didattico: per libri, materiali e dotazioni tecnologiche.

I bonus sono riservati a famiglie con Isee fino a 26mila euro. Le domande per l’anno scolastico 2023-2024 dovevano essere presentate entro il 28 giugno 2024. Anche il Friuli Venezia Giulia offre il bonus "Dote Scuola" per studenti delle scuole secondarie con un Isee fino a 35mila euro, con domande per l'anno scolastico 2023-2024 presentabili fino al 4 giugno 2024.

A chi sono destinate le agevolazioni

Le agevolazioni sono destinate agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, comprese le scuole paritarie e quelle formative accreditate, oltre ai percorsi di formazione professionale del sistema duale. L'accesso ai bonus è basato sul possesso di un Isee inferiore a una soglia che varia da regione a regione. Ad esempio in Puglia il limite Isee è di 10.632,94 euro (elevato a 14mila euro per le famiglie con tre o più figli).

In quanto alle modalità di richiesta del bonus, queste variano a seconda della regione. Per conoscere i requisiti, le scadenze e la documentazione necessaria, è fondamentale consultare i bandi sul sito della propria regione o comune di residenza.