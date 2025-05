Bonus sport ai nastri di partenza: quando scatta, cosa prevede e quali sono i requisiti per richiederlo

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo il rifinanziamento nella Manovra 2025, il Bonus Sport è pronto a scattare anche quest'anno: dalle ore 16.00 di venerdì 30 maggio fino a lunedì 30 giugno le imprese potranno inoltrare l'istanza di accesso all'incentivo, destinato ad agevolare la costruzione ex novo o i lavori di restauro e manutenzione di impianti sportivi pubblici. L'iniziativa, introdotta per la prima volta nel 2019, rientra nell'ambito delle agevolazioni fiscali destinate al privato che decide di dare il proprio contributo per migliorare i beni pubblici, in questo caso nello specifico attività e strutture sportive.

Il bonus è pertanto rivolto esclusivamente alle imprese che vogliono contribuire alla crescita del territorio, e in concreto si tratta di una misura fiscale che consente di ottenere un credito d’imposta pari al 65% sulle donazioni in denaro destinate a sostenere gli impianti sportivi pubblici o i soggetti che direttamente li gestiscono, da suddividere in tre distinte quote annuali di pari importo e utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Come anticipato, si tratta di un'agevolazione prevista per attività di restauro, ripristino, manutenzione ordinaria/straordinaria o costruzione ex novo di impianti sportivi pubblici. Ciascuna impresa potrà detrarre al massimo il 10 per mille dei ricavi annui prodotti nel precedente anno fiscale (quindi in questo caso il 2024), considerando il fatto che il totale complessivo del credito d'imposta massimo stanziato per il 2025 è di 10 milioni di euro.

La domanda può essere presentata nella finestra 30 maggio-30 giugno, ma ovviamente è bene agire il prima possibile per non rischiare di veder esaurire il fondo stanziato dal governo. Per accedere al Bonus Sport 2025, le cui modalità saranno definite prossimamente col decreto attuativo, i punti previsti saranno i seguenti:

- presentazione dell'istanza di accesso alla misura online entro i tempi già stabiliti;

- ricezione dell'autorizzazione a procedere con la donazione da parte del dipartimento dello Sport, che arriverà ovviamente dopo l'accettazione della domanda;

- certificazione della donazione da parte dei soggetti beneficiari di suddetta erogazione liberale;

- infine il riconoscimento del credito d'imposta spettante, sancito in via ufficiale dopo la comunicazione del dipartimento dello Sport all'Agenzia delle Entrate.

Stando a quanto già

anticipato dal dipartimento per lo Sport, nel 2025 è prevista una seconda finestra che darà alle imprese l'opportunità di accedere a tale incentivo: le domande dovrebbero essere accolte a partire da mercoledì 15 ottobre.