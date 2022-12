Bonus trasporti, ecco che cosa succederà nel 2023

L’agevolazione di 60 euro al massimo per l’acquisto di un abbonamento ai mezzi di trasporto non rientra – per il momento almeno – nelle priorità fissate dalla legge di Bilancio 2023. Ciò significa che il Bonus trasporti non verrà prorogato e, di conseguenza, se ne potrà beneficiare al più tardi fino al 31 dicembre di questo 2022. È pure vero che, stando alla norma, gli abbonamenti potranno essere utilizzati fino alla fine del mese di gennaio dell’anno entrante.

Bonus trasporti, c’è tempo fino al 31 dicembre

Fino alla fine dell’anno i cittadini possono fare richiesta del contributo (qui abbiamo illustrato come presentare la domanda) valido per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi al trasporto pubblico locale, regionale, interregionale ma anche per gli spostamenti su tratte ferroviarie nazionali.

Il fondo totale di 180 milioni è quindi stato limitato all’anno solare in corso, tralasciando la possibilità che la misura potesse diventare strutturale.

Tuttavia, gli abbonamenti sottoscritti durante il mese di dicembre potranno essere sfruttati anche nel corso del nuovo anno. Ci sono poco meno di 20 giorni per acquistarne, godendo del contributo massimo di 60 euro destinato a chi ha un reddito complessivo inferiore a 35.000 euro annui.

L’accorgimento

Come scritto sulla piattaforma mediante la quale presentare la richiesta, il Bonus trasporti può essere utilizzato entro il mese solare di emissione e può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo. Ciò vuole dire che, entro il 31 dicembre 2022, si possono acquistare abbonamenti le cui validità iniziano formalmente nel corso del 2023. A dicembre si può godere del contributo per acquistare abbonamenti per il mese di gennaio, a patto che vengano emessi al più presto il primo gennaio.

Il futuro del bonus trasporti

Il capitolo bonus trasporti potrebbe non essere chiuso definitivamente, va ribadito però che al momento attuale, oltre a non essere citato nella legge di Bilancio 2023, non figura neppure come argomento di discussione in nessuno degli emendamenti presentati.

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, avendo messo a disposizione delle utenze una pagina dedicata per fornire risposte alle domande più frequenti, non dà indicazioni contrarie alla possibilità di approfittare del bonus a dicembre per un abbonamento da utilizzare successivamente.