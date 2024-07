Bonus vacanze 2024: cifre, tempi e categorie. Cosa c'è da sapere

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche per quest'anno l'Inps ha confermato il finanziamento del Bonus vacanze, l'incentivo studiato per agevolare i pensionati, i loro coniugi e i figli conviventi con disabilità. La misura, del valore massimo di 1.400 euro, è finalizzata a contribuire a una parte delle spese sostenute dai beneficiari per le proprie vacanze estive, e copre le partenze per i viaggi prenotati dal 1° maggio al 17 dicembre 2024, con l’eccezione dei giorni dal 9 al 29 agosto.

L'iniziativa è destinata ai pensionati residenti in Italia che sono iscritti a determinate gestioni previdenziali, come la Gestione Dipendenti Pubblici, la Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (ex Fondo Credito) e la Gestione Fondo Postelegrafonici (ex IPOST). Come anticipato, possono beneficiare dell'incentivo anche coniugi conviventi e figli conviventi con disabilità grave (Legge 104 del 1992) e invalidità civile al 100%, ma solo qualora risultino inseriti nell’attestazione Isee del pensionato.

Il Bonus vacanze varia a seconda della durata del soggiorno e del reddito Isee dichiarato dal beneficiario. Il contributo massimo erogabile è di 1.400 euro per soggiorni di almeno 15 giorni e 14 notti, quello minimo di 800 euro per soggiorni di 8 giorni e 7 notti. Gli scaglioni Isee determinano invece la percentuale di copertura delle spese: i pensionati con reddito fino a 8mila euro otterranno un rimborso del 100%, quelli fino a 16mila euro del 95%, quelli fino a 24mila euro del 90%, quelli fino a 32mila dell'85%, quelli fino a 40mila dell'80%, quelli fino a 48mila del 75%, quelli fino a 56mila del 70%, quelli fino a 72mila del 65% e infine quelli oltre i 72mila euro del 60%.

Il contributo può essere utilizzato dai percettori per coprire una serie di spese specifiche, vale a dire il viaggio, l'alloggio, il vitto, le escursioni/gite turistiche, le attività sportive e le assicurazioni

Vi sono casi in cui è possibile accedere al Bonus vacanze anche per i non pensionati: le famiglie con reddito Isee fino a 40mila euro composte almeno da tre persone possono beneficiare di sconti fino a 500 euro. L'80% del totale del rimborso verrà utilizzato subito per coprire le spese di viaggio, il restante 20% sarà restituito sotto forma di detrazione Irpef nella denuncia dei redditi successiva.

Per ottenere alla misura si deve obbligatoriamente essere in possesso di Spid, Cie o Cns: la domanda può essere inoltrata

accedendo al portale prestazioni welfare dell’Inps o tramite l’App IO. Il periodo entro cui inviare le richieste è stato prorogato, scadeva il 30 giugno, ma è sempre consigliabile verificare l'esistenza di ulteriori variazioni.