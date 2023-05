Bonus vacanze: ecco quali sono

I vari bonus vacanze consentono di viaggiare in Italia con scontistiche dedicate. In sostanza si tratta di incentivi regionali con l’obiettivo di attirare più turisti possibili. In Regione Sicilia, per esempio, si riceverà un pernottamento gratuito per ogni tre notti di soggiorno. Ecco tutte le agevolazioni attive.

See Sicily

L’iniziativa di Regione Sicilia riconosce uno sconto sul viaggio e sul soggiorno. Nelle strutture convenzionate viene offerto un pernottamento su tre notti, utilizzabile, però, per un massimo di due pernottamenti. Per esempio, se la vacanza durerà sei notti, se ne pagheranno solo quattro. È possibile usufruire, assieme all’omaggio riferito all'hotel, anche di un servizio turistico a scelta tra escursioni, tour guidati o immersioni.

Voucher in Piemonte

I voucher vacanza, in questo caso, sono validi per i soggiorni che si svolgono entro il 30 giugno 2023. Nello specifico viene effettuato uno sconto del 50% sul viaggio di quattro notti. In sintesi, solo due pernottamenti verrebbero pagati dall’ospite e uno verrebbe offerto. All’interno del bonus è possibile prenotare i "voucher esperienza" per usufruire di uno sconto fino al 50% sui servizi per la vacanza. Il processo completo di prenotazione viene fatto attraverso il sito visitpiemonte.com.

Viaggia in Abruzzo

Il voucher è riferito ai periodi di bassa stagione, ovvero dal 7 gennaio al 15 giugno e dall’1 ottobre al 21 dicembre. La Camera di Commercio del Gran Sasso ha scelto di offrire uno sconto solo per gruppi sostanziosi di persone. Infatti viene emesso per gruppi di almeno 25 persone che soggiorneranno in provincia dell’Aquila o di Teramo per un minimo di 2 notti. Verrà dato un contributo di 30 euro per persona e un rimborso del 50% per le visite guidate. Al fine di usufruire di questa scontistica è necessario scrivere almeno una settimana prima a cciaa@cameragransasso.legalmail.it.

Promozioni in Friuli Venezia Giulia

Il voucher vacanza riguarda solo i cittadini residenti che vogliono soggiornare nella regione di appartenenza. Il bonus è valido per tutta l’area montana, per i comuni di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine e in quei comuni dove è possibile visitare un sito regionale culturale Unesco. La facilitazione economica varia in base alla zona del soggiorno da 40 euro per un singolo viaggiatore a 320 euro per un intero nucleo familiare.

Giovani under 35

I ragazzi che hanno tra i 18 e i 35 anni possono accedere ad un’agevolazione specifica utilizzando lo strumento digitale Carta Nazionale Giovani, che offre sconti e agevolazioni su attività culturali, servizi di ristorazione, alloggi, negozi e trasporti. Per ottenerla è possibile utilizzare un’applicazione tramite smartphone e tablet e godere di uno sconto sull’acquisto dei biglietti per treni e arei. Per quanto riguarda i viaggio con Italo lo sconto applicato è del 30%, in volo, invece, tramite la compagnia aerea Ita Airways sarà possibile avere uno sconto del 20% sui voli europei e del 15% per quelli intercontinentali. L’agevolazione riguarda anche i soggiorni prenotati con Airbnb e lo sconto applicato è del 10%.