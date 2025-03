Caffè, nuovi aumenti in arrivo: quanto costerà al bar?

Ascolta ora 00:00 00:00

Fare colazione o concedersi una breve pausa per sorseggiare del buon caffè al bar sarà sempre più costoso. Anche il 2025 è caratterizzato dal fenomeno del caro-tazzina, con i prezzi del classico espresso che risultano in ulteriore aumento rispetto allo scorso anno. Un appuntamento irrinunciabile per gli italiani che però si fa ancora più salato. Rispetto al 2021, il caffè costa in media quasi il 20% in più.

I dati emergono da uno studio condotto dal Centro di formazione e ricerca sui consumi in collaborazione con Assoutenti, che ha fatto un parallelismo tra i prezzi del caffè servito nei bar delle principali città d'Italia. La corsa non si arresta: la tazzina di espresso continua a essere protagonista di continui incrementi, tanto che il prezzo nelle grandi città è passato da una media di 1,03€ del 2021 a una media di 1,22€ di gennaio 2025. Nei fatti si tratta di un aumento superiore al 19%.

I listini sono estremamente diversificati sul territorio. Dove costa di più il caffè? Al primo posto c'è Bolzano, con un prezzo medio di 1,43€. Seguono Trento, Pescara e Trieste con 1,34€. Invece la città più economica da questo punto di vista è Catanzaro, unica tra le grandi province in cui la tazzina non supera il costo di 1€. Tenendo in considerazione l'andamento degli ultimi 4 anni, i rincari più pesanti riguardano Pescara (+34%) e Bari (+32%). Ovviamente tutto ciò ha un impatto anche su Napoli: la capitale mondiale del caffè deve fare i conti con aumenti superiori al 32% e con un prezzo medio che ormai è vicino a 1,20€.

Sembrano variazioni impercettibili, ma l'aumento del prezzo dell'espresso incide significativamente sulle tasche degli italiani, per cui la pausa caffè al bar è un'abitudine quotidiana (come dimostrano 6 miliardi di tazzine servite ogni anno nei locali pubblici del nostro Paese). Dunque la spesa per l'espresso passa dai 6,18 miliardi all'anno del 2021 agli attuali 7,32 miliardi, registrando un incremento di 1,14 miliardi a parità di consumi.

Il caro-tazzina è la conseguenza di diversi fattori. Pesano sicuramente il caro-energia, che innesca maggiori costi per i pubblici esercizi, e i rincari della materia prima. Senza dimenticare le speculazioni. " Un trend che, di questo passo, rischia di modificare le abitudini consolidate degli italiani, spingendoli a ridurre i consumi al bar o dirottandoli verso la classica, e più economica, moka in casa ", ha sottolineato Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti. Anche Cristina Scocchia, a.d.

Stimiamo che nei prossimi mesi il prezzo della tazzina di caffè aumenterà ancora del 15/20%: con prezzi delle materie prime molto alti, le aziende devono adeguare i propri listini

