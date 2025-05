Benzina sotto 1,7 euro: record dal 2021, giù anche il diesel

Ascolta ora 00:00 00:00

Prosegue la fase di rallentamento dei prezzi dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in modalità self service è sceso a 1,699 euro al litro, un livello che non si registrava dal 6 ottobre 2021 – escludendo il periodo eccezionale tra settembre e dicembre 2022, quando era in vigore il taglio temporaneo delle accise. L’analisi riguarda i dati diffusi da Staffetta Quotidiana e basati sulle comunicazioni all’Osservatorio Prezzi del Mimit da parte di circa 18.000 impianti

Il calo giornaliero

Il calo giornaliero è lieve, pari a -0,003 euro/litro, ma significativo sul piano simbolico ed economico. Le compagnie petrolifere praticano in media 1,702 euro/litro, mentre le pompe bianche – impianti indipendenti – offrono prezzi più competitivi, con una media di 1,694 euro/litro. Scende anche il prezzo del diesel self, che si attesta a 1,592 euro/litro. La modalità servito, invece, rimane su livelli ben più alti: la benzina costa mediamente 1,842 euro/litro.

Le quotazioni internazionali

Il calo è in linea con l’andamento ribassista delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, favorito da una maggiore stabilità geopolitica e dalla correzione del prezzo del greggio sui mercati globali. Il rallentamento delle dinamiche inflazionistiche, insieme alla domanda ancora sotto tono in alcune aree europee, contribuisce a tenere sotto controllo i listini alla pompa.

Un segnale incoraggiante

Per imprese, trasportatori e consumatori privati, si tratta di un segnale incoraggiante, specie in una fase in cui i costi energetici continuano ad avere un impatto rilevante sul potere d’acquisto e sull’operatività quotidiana.

Resta da capire se il trend si consoliderà nelle prossime settimane o se si tratta solo di un rimbalzo tecnico in un mercato ancora sensibile alle tensioni internazionali. Nel frattempo, il rientro sotto quota 1,7 euro rappresenta un punto di svolta simbolico, che potrebbe spingere la concorrenza tra operatori e migliorare la percezione dei prezzi da parte dei consumatori.