Carburanti, di quanto sono aumentati ancora i prezzi

I prezzi di benzina e gasolio continuano ad aumentare e i consumatori devono far fronte a cifre particolarmente alte. Gli operatori hanno imposto aumenti che stanno influenzando le medie nazionali dei prezzi alla pompa. Tamoil è tra i protagonisti di questo nuovo rialzo, con un incremento di 1 centesimo sulla benzina e 2 centesimi sul diesel. I dati provengono dalle ultime rilevazioni di Quotidiano energia e dal Ministero del Made in Italy.

Benzina e Diesel self-service

Attualmente il prezzo medio della benzina self-service ammonta a 1,927 euro al litro, si è verificato un aumento rispetto alla rilevazione precedente dove il costo era di 1,920 euro al litro. Le marche della verde variano tra 1,914 e 1,942 euro al litro mentre il no logo, invece, è il più economico e registra la cifra di 1,910 euro. Per quanto riguarda il gasolio self-service, il prezzo medio è salito a 1,787 euro al litro, in confronto all'importo precedente di 1,776 euro al litro. Le diverse compagnie offrono il gasolio a prezzi compresi tra 1,780 e 1,803 euro al litro, mentre il no marchio è a 1,769 euro al litro. È bene comunque rimanere sempre informati e saper come leggere i tabelloni dei prezzi medi esposti, ne abbiamo parlato qui.

L’opzione servito

Passando all’opzione servito il prezzo medio della benzina è di 2,060 euro al litro, leggermente superiore ai 2,054 euro precedenti. Gli impianti con marchio offrono la benzina a cifre che vanno da 1,994 a 2,136 euro al litro, mentre il no logo rimane a 1,962 euro. Per quanto riguarda il diesel servito, la media è ora di 1,921 euro al litro, rispetto a 1,912 euro. I punti vendita delle compagnie praticano prezzi medi tra 1,863 e 1,993 euro al litro, con il no logo a 1,822 euro. Per il Gpl, invece, i prezzi oscillano tra 0,709 e 0,730 euro al litro, mentre l'opzione senza logo ammonta a 0,692 euro. Infine, il prezzo medio del metano auto si aggira tra 1,397 e 1,474 euro al litro, con il no marchio che si mantiene a 1,404 euro.

L’impatto sulle famiglie

Questi incrementi dei prezzi hanno un effetto negativo diretto sui costi di mobilità e sui bilanci delle famiglie italiane, che ora devono affrontare cifre più elevate per il carburante. La costante variazione in termini economici carburanti è influenzata da diversi fattori, tra cui le fluttuazioni dei prezzi del petrolio greggio e le dinamiche del mercato internazionale. Questa tendenza potrebbe avere un impatto sull'economia domestica.