Caro carburanti, perché i prezzi sono aumentati

Durante il periodo estivo sono tantissimi gli italiani che scelgono di sposarsi con l’automobile per raggiungere le località in cui trascorreranno le loro vacanze. In questo periodo si registra un aumento dei prezzi di benzina e gasolio che causa problemi alle tasche dei cittadini. La benzina nella versione self ha superato la quota di 1,88 euro al litro, si tratta della cifra massima rispetto a anno fa, prima che entrasse in vigore lo sconto sulle accise di 30 centesimi al litro. I dati raccolti da “Staffetta quotidiana”, l’agenzia di stampa dedicata all’energia, e gestiti dall’Osservatorio dei prezzi del ministero delle imprese e del Made in Italy, descrivono uno scenario critico per i viaggiatori.

La situazione internazionale

Per quanto riguarda gli aumenti, Eni ha incrementato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per la società Kuwait Petroleum International si registra un rialzo di un centesimo al litro. Il calo delle scorte dei prodotti raffinati in America e lo stop ad alcune raffinerie in Europa, Stati Uniti e Asia hanno contribuito a incrementare il prezzo.

Il taglio delle accise

Inoltre dall’1 gennaio 2023 è terminato il taglio delle accise con il conseguente aumento generalizzato dei carburanti. I prezzi dei carburanti a marzo 2022 avevano raggiunto la cifra record in modalità self di 2,137 euro al litro per la benzina e di 2,122 euro al litro per il gasolio.

Le cifre

Le medie dei prezzi praticati che i gestori hanno registrato su 18mila impianti alle ore 8 del giorno mercoledì 26 luglio 2023 riportano il costo della benzina self service a 1,882 euro al litro. Il diesel, invece, è arrivato a costare 1,730 euro al litro. Per quanto riguarda il servito i prezzi di entrambe le tipologie di carburante sono di 2,014 e 1,866 euro al litro rispettivamente per diesel e benzina. Il Gpl, invece, nell’opzione servito costa 0,701 euro al litro mentre il prezzo del metano nella formula servito ammonta a 1,417 euro al kg. Il costo del Gnl ammonta a 1,243 euro al kg. L'aumento complessivo va dagli 8 ai 9 millesimi al litro tranne che per il metano dove si registra una diminuzione di 4 millesimi al kg.

I prezzi in autostrada

Per quanto riguarda le autostrade, invece, i prezzi per la benzina self service sono di 1,954 euro al litro mentre il servito costa 2,200 euro, il gasolio self service ammonta a 1,812 euro al litro e il servito a 2,075. Restando nel contesto autostradale il Gpl ha un costo di 0,834 euro al litro, il metano di 1,539 euro al kg e il Gnl 1,312 euro al kg.