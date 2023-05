Sarà un'estate cara, stangata in arrivo

Sarà un’estate calda, non solo per la temperatura ma anche per il portafogli degli italiani. Si prevedono aumenti importanti specialmente per i servizi di cui solitamente usufruiamo in vacanza, con i rincari previsti dal 15,5% al 50%. Uno studio firmato Codacons ha elaborato il quadro dei rincari.

L’analisi

L'analisi si concentra sui prezzi degli alimentari. I prodotti più consumati durante il periodo estivo sono vittime di aumenti importanti. Carlo Rienzi, presidente Codacons, afferma: "Il nostro studio certifica purtroppo un trend al rialzo per tutti i beni legati all'estate, e anche se l'inflazione dovesse scendere nelle prossime settimane, i prezzi dei beni e dei servizi legati al periodo estivo saliranno tra giugno ed agosto per effetto della maggiore domanda e di fattori stagionali".

Cibo e bevande in crescita

È il caso dei gelati che, rispetto al 2023, costano il 22% in più. Il pesce fresco cresce del 5,9% mentre i prodotti ittici surgelati salgono del 16,%. Per quanto riguarda frutta e verdura fresca si registra un aumento del 5,9% mentre il prezzo delle patatine fritte, prodotto spesso consumato durante l’aperitivo, cresce del 16,1%. Restando in tema di happy hour, le alcoliche subiscono un aumento dell’8,6%, la birra, invece, cresce del 15,5%. Il rincaro più importante riguarda le bevande analcoliche i cui prezzi salgono del 17,1% specialmente quelli dei succhi di frutta che crescono del 18,4%. Anche il prezzo dell’acqua minerale lievita del 15%.

Trasporti in crescita

Anche i prezzi dei trasporti sono aumentati. Acquistare un volo per una località estera costa il 46,6% in più rispetto al 2023, i biglietti dei treni sono aumentati del 6%. Le biciclette, invece, sono aumentate del +4,8%. La spesa per autocaravan, caravan e rimorchi è cresciuta del 15,6%. Il settore nautico che comprende imbarcazioni, motori fuoribordo e l’equipaggiamento per le imbarcazioni ha subito un rincaro del 12,6%.

Comparto viaggi

Il caro estate non risparmia l’impennata dei pacchetti vacanza che aumentano 26,8%. Il prezzo di un soggiorno in albergo cresce del 15,5%, villaggi vacanze e campeggi aumentano del +7,4%, mentre per cenare al ristorante si spende il 5,9% in più. Il caro-energia ha contribuito all’inflazione alle stelle, secondo le previsioni dello studio, aumenteranno anche le tariffe praticate dagli stabilimenti balneari per l'affitto di lettini, ombrelloni e sdraio, e per le consumazioni presso i lidi, i rincari medi sono stimati tra il 10% e il 15% rispetto allo scorso anno.

Altri aumenti

Anche i giornali settimanali e periodici aumentano del 9% in più rispetto al 2022, mentre i prodotti di bellezza per il corpo crescono del 7,9%. Gli aumenti si notano anche in ambito giardinaggio, i mobili da giardino costano il 4,6% in più, gli utensili e le attrezzature per il verde lievitano del 3,9%, piante e fiori del 6,1%. Per installare un condizionatore d'aria in casa, invece, si spende oggi il 6,9% in più.