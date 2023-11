L'inflazione non risparmia neanche i funerali: ecco quanto costano oggi

L'aumento dei prezzi nel 2023 non risparmia nessun settore: anche su funerali e servizi funebri si è abbattuta la "spada di Damocle" del caro-vita. La denuncia è arrivata direttamente dal Codacons, il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori, che ha stimato in una forbice compresa tra 1.900 e tremila euro il prezzo di un funerale standard escludendo tutti gli extra dovuti a tasse e tariffe cimiteriali.

A cosa sono dovuti gli aumenti

I motivi sono essenzialmente tre e riguardano anche tanti altri comparti interessati dagli aumenti come accade, ad esempio, per il carrello della spesa o le bollette di luce e gas. Innanzitutto, quindi, i costi dell'energia si riflettono a cascata su settori anche apparentemente molto lontani, poi c'è la guerra in Ucraina che va avanti ormai da più di un anno e mezzo e dall'inflazione. Nel dettaglio, il Codacons ha spiegato che costano molto più di prima le bare perché sono aumentate sia le quotazioni del legno ma anche i rivestimenti in zinco hanno visto aumenti figli dei rincari sulle materie prime così come accade per il bronzo o per i fiori.

Se, come detto, i prezzi variano in base alla tipologia di funerale, quello più completo ha costi molto elevati che dipendono dalle scelte che fanno i familiari del defunto: il carro funebre e la tipologia della bara come come i servizi di trasporto, la preparazione della salma, lapide, necrologi e gli addobbi con i fiori. Se è vero che i prezzi possono arrivare a tremila euro, ecco che alcuni pacchetti con qualità inferiori possono costare anche meno di 1.200 euro. Il giro d'affari del settore ha avuto un'impennata negli ultimi due anni con spese che arrivano anche a due miliardi di euro. " L'elemento che incide di più sul prezzo finale di un funerale è la voce 'cassa e accessori' (oltre il 40% del totale) seguita da carro funebre (20%) e dai costi per il personale (15%)", fa sapere il Codacons.

Perché si sceglie la cremazione