Compagnie aere, ecco le dieci più affidabili secondo gli italiani

L’estate del caro voli sta creando diversi problemi al portafoglio degli italiani. Mentre il Garante dei prezzi assieme al Governo e alle associazioni dei Consumatori lottano per offrire ai viaggiatori condizioni migliori, è stata stilata la top ten delle compagnie aeree con più passeggeri italiani. Lufthansa, British Airways e Air France sono le compagnie aeree che meglio rispondono al mix di alcuni requisiti, lo afferma lo studio di Jfc, azienda che si occupa di consulenza turistica territoriale nell’ambito di ricerca e analisi. Ecco la classifica delle compagnie aeree scelte dagli italiani.

I parametri

È un'estate da incubo per i viaggiatori tra overbooking, slalom tra scioperi, annullamenti, ritardi e incendi negli aeroporti che vedono, però, alcune compagnie aeree di buon occhio. Per definire la classifica sono stati presi in considerazione fattori come affidabilità, puntualità, qualità e servizi. In questo senso Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc, ha affermato: “Gli italiani vogliono volare e sono disponibili, ed anche costretti, a spendere di più ma a fronte di questo incremento del costo del biglietto aereo chiedono soprattutto affidabilità”.

La classifica

Per quanto riguarda la classifica, come anticipato, Lufthansa, British Airways e Air France sono le compagnie aeree che meglio rispondono alla richiesta di alcuni requisiti come puntualità, frequenze, orari dei voli, centralità dell'aeroporto, aerei confortevoli, cortesia dell'equipaggio, opzione bagagli, attenzione alla sostenibilità. I tre brand precedono Ryanair che si posiziona davanti alla ormai ex compagnia di bandiera Ita Airways. Nel frattempo l’estate 2023 è protagonista della forte necessità di viaggiare all’estero tramite l'aereo nel periodo post Covid.

Il podio

Tirando le somme la miglior compagnia aerea che risponde ai requisiti di affidabilità secondo gli italiani è Lufhtansa. Per quanto riguarda i parametri fondamentali si tratta di puntualità negli orari di arrivo e partenza e la qualità dei servizi. La compagnia tedesca in un range di punteggio da uno a dieci, in cui dove uno è "pessimo" e dieci è "straordinario", raggiunge la cifra di 8,2 su 10. Secondariamente troviamo British Airways con un risultato notevole di 7,7 su 10. Chiude il podio Air France con 7,5 su 10. Tutte e tre sono compagnie di bandiera.

Il resto della classifica

Al quarto posto si posiziona la compagnia Ryanair con 7,2 su 10 mentre Ita Airways con 7 su 10 conquista il quinto posto. A seguire, troviamo le compagine low cost come Easy Jet che raggiunge un punteggio di 6,9 su 10, Volotea e Vueling si assestano rispettivamente a valutazioni di 6,2 su 10 e 6,1 su 10. Chiudono la classifica, con il medesimo punteggio di 5,9 su 10, Wizzair ed Eurowings.