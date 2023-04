Inps, aggiornato il portale per simulare la pensione: ecco come fare il calcolo

Sono state introdotte delle novità all’interno del servizio online a disposizione di cittadini e professionisti per il calcolo della pensione. Il software INPS è stato aggiornato con alcune migliorie sui coefficienti di calcolo per restituire dati più precisi. Tra le varie modifiche, è stato corretto il calcolo dei riscatti e inserita l’aliquota di finanziamento per la gestione autonoma Com.

Come funziona il software

Ca.R.Pe (calcolo retribuzione pensionabile) è il software Inps per il calcolo delle pensioni. Il programma è nato intorno al 1990. Pochi giorni fa, l’Inps ha pubblicato l'aggiornamento del software. Ca.R.Pe. ricorrendo a collegamenti telematici diretti con gli archivi Inps, preleva in automatico i dati contributivi del lavoratore di cui si vuole conoscere l'importo della pensione maturata. Il software è sempre in aggiornamento. L'obiettivo è quello di ridurre i possibili errori determinati da una acquisizione manuale dei dati. Resta comunque sempre necessaria una valutazione dei dati prelevati in automatico.

Cosa calcola nello specifico

Il programma Ca.R.Pe. PC è composto da procedure e programmi che calcolano l'estratto conto contributivo con una prima valutazione su errori o anomalie in esso contenuti e la verifica di validità per il calcolo della pensione. Inoltre, calcola gli importi risultanti dai calcoli di pensione di tipo retributivo, misto e contributivo. È anche possibile modificare i dati di calcolo al fine di correggere i dati. Il software consente di fare calcoli in previsione ed effettuare consulenze con calcoli basati sui coefficienti Istat.

L’aggiornamento

L’Inps, in una nota, ha dichiarato di aver aggiornato alcuni coefficienti per il calcolo della pensione. In sintesi, sono stati aggiornati i valori minimali, i massimali e quelli dedicati all’assegno sociale. È stata aggiornata l’aliquota di finanziamento per la gestione autonoma Com, dal 2022 è pari al 24,48%. È stato corretto il calcolo dei riscatti al fine di rendere gli stessi più affidabili nella ricerca della aliquota di finanziamento del fondo trattato per trovare l'onere ed utilizzare l'aliquota di computo prevista. Il calcolo della Rms (retribuzione media settimanale) non segnala più una data di riferimento del reddito maggiore della decorrenza.