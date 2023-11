Successo per il bond targato Cdp, ultime ore per comprarlo. Cosa c'è da sapere

Successo per il bond targato Cdp che chiude in anticipo

Cassa Depositi e Prestiti ha concluso in anticipo il periodo di offerta obbligazionaria dedicata al mercato retail. Il giorno mercoledì 15 novembre terminerà quindi la possibilità di acquistare lo strumento finanziario. La scelta, come spiegato in una nota, “ è stata presa in accordo con Intesa Sanpaolo e UniCredit, in qualità di responsabili del collocamento e coordinatori dell'offerta, a seguito dell'andamento positivo della domanda da parte dei risparmiatori che ha portato a superare l'ammontare massimo offerto, precedentemente aumentato da 1,5 a 2 miliardi ”.

L’offerta

L’offerta in questione riguarda le persone fisiche che risiedono in Italia. L'emissione partita martedì 7 novembre e ha l’obiettivo di ottenere nuove risorse da impiegare nel processo di crescita del Belpaese. La rete di sottoscrizione comprende 24 banche con una remunerazione che prevede il tasso fisso del 5,00% per i primi tre anni e quello variabile per i successivi tre pari all’Euribor a tre mesi maggiorato almeno dello 0,9% annuo. Le obbligazioni, che scadranno nel 2029, sono negoziate sul mercato regolamentato di Borsa Italiana. A queste verrà applicata un’aliquota fiscale agevolata che ammonta al 12,50%. Per far sì che il bond Cdp eguagli il rendimento dei Btp a sei anni, l’Euribor dovrebbe attestarsi mediamente al 2,1%.

Il rating e le scadenze

I collocatori vengono indicati nelle condizioni definitive riguardanti l’offerta. Queste sono consultabili sul sito di Cassa Depositi e Presiti. A Cdp sono stati assegnati rating a medio-lungo termine: Baa3 da Moody's, BBB da S&P, BBB da Fitch e BBB+ da Scope. Per S&P il rating delle obbligazioni è pari a BBB. Le obbligazioni CDP hanno codice ISIN: IT0005568719 e scadenza nel 2029. Queste vengono emesse alla pari al prezzo di 1.000 euro per ogni singolo strumento finanziario e verranno rimborsate completamente alla pari e in un’unica soluzione alla data di scadenza.

Bond Cdp o Btp

È possibile mettere a confronto il Btp a sei anni e il Bond Cdp. Il Btp offre un rendimento a scadenza del 4% mentre il titolo Cdp nel primo triennio fornirebbe cedole maggiormente consistenti nei confronti degli investitori. Il rendimento Cdp varierà nel secondo triennio e dipenderà molto dall’Euribor e dall’andamento della politica monetaria. Il rendimento del Bond Cdp, invece, potrebbe eguagliare quello del Btp a sei anni nel secondo triennio e il rendimento ammonterebbe al 3%, queste le previsioni degli analisti.