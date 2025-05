Consulenza legale digitale: l’azienda Easy Legal lancia sul mercato la piattaforma Lexy

Andrea Delton - Co-founder e Amministratore Delegato di Easy Legal

Ascolta ora 00:00 00:00

Easy Legal, l’azienda legaltech recentemente entrata nell’ecosistema Vittoria Servizi (società del Gruppo Vittoria Assicurazioni) e destinata a breve a rientrare nella partnership societaria con il Gruppo Mapfre, presenta al mercato Lexy, la piattaforma digitale a portata di click per privati e imprese che crea un contatto diretto con uno studio di avvocati multidisciplinari. Disponibile da smartphone, pc e laptop tramite diversi canali di comunicazione, quali videoconferenza, telefono o messaggistica come Whatsapp e live chat, il servizio sta rivoluzionando la modalità di accesso alla consulenza legale. Tecnologia, velocità e semplicità, sono, infatti, le tre parole chiave che lo rappresentano.

Per il mondo imprenditoriale, Lexy rappresenta una soluzione versatile pensata e realizzata sia per le PMI che per le grandi organizzazioni che vogliono integrare dei servizi legali nel welfare aziendale o quale nuovo servizio per arricchire la proposizione verso i propri Clienti finali. Un’offerta scalabile, efficace e in linea con le esigenze dei nuovi modelli di business.

Lexy for Welfare, ad esempio, è il portale attraverso il quale le piccole e medie imprese possono offrire, a condizioni particolarmente favorevoli, una consulenza legale di qualità ai propri collaboratori. Lexy for You e Lexy for Business consentono, invece, rispettivamente a ogni cittadino o società di ottenere risposte rapide e affidabili su questioni legali quotidiane, garantendo massima agilità, chiarezza e trasparenza, anche in termini di costi.

Lexy si unisce agli altri due prodotti della proposta di Easy Legal: Twiny, destinato agli studi legali, grazie all’adozione dell’intelligenza artificiale, permette di automatizzare la redazione degli atti che riguardano la filiera del recupero del credito, mentre Odit Manager, è il software per la gestione delle verifiche ispettive rivolto alla rete degli Intermediari assicurativi. Tre strumenti differenti che mirano a un unico obiettivo: semplificare la consulenza, i processi e la gestione in ambito legale e di compliance.

“Lexy è la nostra risposta a una crescente sollecitazione del mercato che, anche nel caso di Servizi “non convenzionali” come quelli Legali, richiede velocità, multicanalità e costi certi, senza dover rinunciare alla specializzazione delle competenze e a prestazioni professionali ad alto contenuto qualitativo”, dichiara Andrea Delton, Co-founder e Amministratore Delegato di Easy Legal.

Il recente ingresso di Easy Legal nell’ecosistema legale di Vittoria Servizi, società del Gruppo Vittoria Assicurazioni e destinata a breve a rientrare nella partnership societaria con il Gruppo Mapfre, rappresenta un passo strategico per la crescita dell’offerta e il rafforzamento del posizionamento nel settore Legal Tech italiano e internazionale. “Il lato easy della Legge” non è solo un claim della società, ma anche una visione concreta, che oggi, grazie al supporto di Vittoria Servizi, punta ancora più in alto.

About Easy Legal

Easy Legal è una Legal Tech Company con sede a Milano.

Grazie ad una profonda conoscenza in ambito Legale e Tecnologico, la società realizza applicativi ad alto contenuto di innovazione, capaci di offrire supporto ed efficienza nei processi delle funzioni Legali e di Compliance.Easy Legal è soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Vittoria Assicurazioni S.p.A.