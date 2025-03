Disoccupazione: che differenza c’è tra Naspi e Discoll

Ascolta ora 00:00 00:00

I lavoratori che si trovano senza lavoro a causa della cessazione del rapporto di lavoro o per licenziamento, sono supportati, per un periodo di tempo definito, dalla Naspi o dalla Discoll. Per entrambe le misure ci si riferisce, fondamentalmente, ad un’indennità che mira a supportare economicamente i lavoratori che si trovano in uno stato di disoccupazione; ma tra la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego e la Discoll ci sono delle differenze.

Vediamo quali.

Naspi

Istituita dal decreto legislativo n. 22 del 2015, la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego è una indennità mensile di disoccupazione rivolta ai lavoratori che, prima di perdere involontariamente l’occupazione, svolgevano attività tra cui:

l’apprendistato.

il socio lavoratore in cooperative con cui abbia anche un rapporto di lavoro subordinato.

il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

il dipendente a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Come precisato, la perdita del lavoro deve essere involontaria ma viene riconosciuta anche nel caso di:

dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità.

per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro anche al seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi.

per licenziamento disciplinare o per licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione.

Inoltre, per poter accedere alla Naspi è necessario che il lavoratore, prima di perdere il lavoro, abbia versato nei 4 anni precedenti almeno 13 settimane di contribuzione.

Per maggiori informazioni sulle modalità di richiesta e di calcolo degli importi è possibile leggere il precedente articolo su IlGiornale.It.

Discoll

Si tratta dell’indennità di disoccupazione rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che sono inoccupati e iscritti alla Gestione Separata.

Anche se iscritti alla Gestione Separata, però, l’indennità non spetta alle partite Iva, ai collaboratori titolari di pensione o a coloro i quali abbiano svolto ruolo di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Che differenza c’è

Come scritto in precedenza, in entrambi i casi si tratta di un’indennità di disoccupazione, spettante nel 75% del reddito medio mensile; inoltre, anche relativamente alle tempistiche di presentazione o alle cause di decadenza, le somiglianze sono molte.

Ma allora in cosa si differenziano? La differenza è che la Naspi è rivolta nei confronti dei

lavoratori subordinati che abbiano perso il proprio lavoro, mentre la Discoll è riconosciuta solo ai soggetti che abbiano perso un lavoro non subordinato e iscritti, pertanto, in via esclusiva alla Gestione Separata dell’Inps.