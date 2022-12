Ecco l’identikit di chi perderà il reddito di cittadinanza

Tra i temi caldi del nuovo governo c'è il reddito di cittadinanza, la misura grillina che tante problematiche ha creato al Paese oltre a dare sostegno ai poveri. La riforma avverrà in tempi brevi e, come abbiamo visto sul Giornale.it, Bankitalia è rimasta soddisfatta dalla revisione per " risolverne le criticità ".

A chi verrà sottratto

Un colpo di spugna non sarà possibile ma la Meloni è stata chiara: non c'è alcuna intenzione di far rimanere le persone in condizione di povertà, " vogliamo aiutarle a trovare lavoro " che porta ovunque, con il reddito invece si rimane dove si è, non ci si sposta e per questo motivo non dà scampo. Per capire chi saranno i primi a vedersi sottratta la misura statale, ha rilasciato alcune dichiarazioni alle Commissioni riunite Bilancio alla Camera e al Senato il presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, che ha fatto un'identikit della situazione attuale e di quella che ci aspetta nel prossimo futuro. La riduzione di chi percepisce il Rdc, nel 2023, colpirà " circa 846 mila individui, vale a dire poco più di un beneficiario su cinque ", ha affermato Blangiardo.

"Maschi tra 45 e 59 anni"

Una bella sforbiciata, si parla di quasi 850mila persone. Tra queste, però, c'è una categoria che più di tutte percepisce il sussidio statale: oltre un terzo, infatti, hanno un'età compresa tra 18 e 59 anni (l'età lavorativa per eccellenza), è del Sud Italia ma il presidente Istat nella sua analisi è andato ancora più a fondo specificando che " la decurtazione della durata " riguarderebbe soprattutto le famiglie poco numerose (la metà delle persone che vivono da sole) e la prevalenza sarebbe di uomini, la metà dei quali compresi tra i 45 e 59 anni. Un terzo degli attuali percettori del reddito di cittadinanza ai quali sarà ridotto rientrano invece nella categoria 18-29 anni che hanno " livelli di istruzione appena più elevati rispetto alla restante platea dei beneficiari appartenenti alla stessa classe d'età ", ha concluso Blangiardo.

