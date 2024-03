Ecobonus auto fino a 13.500 euro. Ecco tutte le simulazioni

Fino a 13.500 euro di incentivi per quanto riguarda l’Ecobonus auto. Il piano da 950 milioni di euro, annunciato dal ministro Urso nei mesi passati è stato rivisto per includere i fondi avanzati dagli aiuti del 2023, che inizialmente non erano stati considerati nel totale, insieme a una parte dei finanziamenti previsti per il 2024. Ecco tutte le simulazioni.

La misura

Per ottenere l'approvazione definitiva del decreto potrebbe essere necessario ancora un mese: i passaggi successivi includono la firma della presidenza del Consiglio, la valutazione della Corte dei Conti, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l'aggiornamento della piattaforma degli incentivi Invitalia-Mimit. Le misure si trovano nella bozza del Dpcm visionare da Il Sole24 Ore. 240 milioni saranno dedicati all'acquisto o al leaesing di auto elettriche, si tratta di veicoli con emissioni tra 0 e 20 grammi di CO2 per km). 402 milioni verranno indirizzati a vecchi modelli con motore termico o ibride full (61-135 grammi CO2/km) e 140 milioni andrà alle ibride plug-in (fascia 21-60).

Inoltre 20 milioni sono riservati ai taxi con contributi raddoppiati. La parte restante, sempre di 20 milioni di euro, andrà alle auto usate assieme a moto, scooter, tricicli e quadricicli (32,5 milioni a quelli elettrici e 5 a quelli a motore termico), veicoli commerciali (53 milioni), noleggio a lungo termine (50 milioni), installazione di impianti a Gpl e metano sulle auto (10 milioni).

Le simulazioni

Il programma prevede un contributo di 6mila euro per i veicoli nella fascia 0-20 e di 4mila euro per quelli nella fascia 21-60, senza la necessità di rottamazione. Tuttavia, gli importi variano in base alle caratteristiche del veicolo, come l'età e l'inquinamento, nel caso si decida di rottamarlo. Con la rottamazione di un veicolo Euro 4, si potrà ottenere un bonus di 9mila euro nella fascia 0-20, 5.500 euro nella fascia 21-60 e 1.500 euro nella fascia 61-135. Per un veicolo Euro 3, il bonus sale a 10mila euro, 6mila euro e 2mila euro rispettivamente. Con veicoli Euro 0, 1 o 2, i bonus aumentano rispettivamente a 11mila euro, 8mila euro e 3mila euro.

È prevista una soglia massima di prezzo per i modelli acquistabili, al netto dell'Iva, fissata a 35mila euro per le fasce di emissione 0-20 e 61-135, e a 45mila euro per la fascia intermedia 21-60. Inoltre, per i nuclei familiari con un Isee inferiore a 30mila euro, è prevista una maggiorazione del 25% sugli incentivi nelle prime due fasce di emissione, arrivando fino a 13.500 euro per le auto elettriche. Per i redditi bassi, è possibile accedere agli incentivi anche rottamando un veicolo Euro 5, con un bonus di 8.

000 euro nella fascia 0-20 e di 5mila euro nella fascia 21-60.