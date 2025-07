Estate, ecco come fare la spesa in modo intelligente: cosa c'è sa sapere

Quest'estate oltre all'innalzamento delle temperature stiamo assistendo anche a un incremento dei prezzi, tanto che per gli italiani fare la spesa è divenuto ormai un salasso. A salire sono i costi di tanti prodotti essenziali, alimenti di cui non è possibile fare a meno. Stiamo parlando, infatti, di frutta e verdura, ma anche di latticini e prodotti ittici. Elementi alla base della dieta nostrana, e che spingono le famiglie ad alleggerire il portafoglio.

Purtroppo questa è una diretta conseguenza delle spese per il trasporto delle merci, ma anche dell'aumento dei costi di produzione. Qualcuno tira in ballo anche clima, qualcun altro punta il dito su certi negozianti che, approfittando della situazione, hanno gonfiato un po' i prezzi. Quali che siano le cause, il risultato è sotto gli occhi di tutti: i generi alimentari hanno subito un sostanziale rincaro. Dati Istat alla mano, nei primi mesi del 2025 si registrata una contrazione delle vendite pari al - 0,9%, con un aumento dei prezzi dell'1,8& rispetto al 2024. Ciò significa che, pur acquistando di meno, gli italiani stanno spendendo di più.

In che modo è possibile cercare di risparmiare almeno un po'? La regola d'oro è fare la spesa in modo intelligente. Vietati gli acquisti impulsivi, dell'ultimo minuto. Quando andiamo al supermercato, bisogna farlo con una lista già stilata e attenersi ad essa. I prodotti vanno esaminati, in modo da scegliere i migliori per qualità/prezzo. Infine, occhio alle offerte.

Una spesa ragionata è una spesa che favorisce ciò che è realmente necessario, tralasciando tutti i prodotti in eccesso, specie quelli freschi. Il consiglio è quello di scegliere prodotti con lunghe scadenze, in offerta, e con un giusto prezzo al chilo.

Inoltre è fondamentale saper riconoscere il fenomeno della shrinkflation, strategia finalizzata a mantenere invariato il prezzo di un prodotto nonostante questo venga ridotto di peso o di quantità. Si pensi alle scatolette di tonno. Qualcuno si è accorto che negli ultimi anni siamo passati da lattine contenenti 90 grammi di prodotto a 70 grammi? Eppure il prezzo non è variato. Purtroppo molti consumatori non se ne rendono conto.

Per quanto riguarda la frutta e la verdura, un trucco per risparmiare è scegliere sempre prodotti di stagione. Sono infatti i più economici, dato che ve ne sono in maggior quantità. Come centro in cui fare la spesa è ottimo il discount, dove i prezzi sono spesso e volentieri molto competitivi.

Anche se le confezioni sono molto più semplici di quelle colorate e accattivanti di certi marchi, il prodotto è comunque ottimo. Inoltre si trovano spesso delle buone offerte e ci sono meno fluttuazioni dei costi. Frutta e verdura, invece, andrebbero acquistate al mercato, specie a fine giornata, quando si può provare a far abbassare il prezzo.