Lasci il finestrino abbassato? Ecco perché rischi una multa salata (e guai con l’assicurazione)

Non si tratta di un'abitudine molto diffusa, ma di sicuro è possibile averne maggiore riscontro soprattutto nella stagione calda, quando si cerca in ogni modo di impedire che l'abitacolo dell'auto diventi incandescente sotto il sole cocente: lasciare il finestrino socchiuso può diventare una soluzione in questi casi, ma espone il conducente al rischio di vedersi appioppare una multa che può arrivare fino a un massimo di 173 euro.

C'è già un caso che quest'anno ha fatto molto discutere a Monte Berico, in provincia di Vicenza, dove il proprietario ha posteggiato il proprio mezzo a quattro ruote col finestrino leggermente abbassato, ritrovando al suo ritorno sul parabrezza una sanzione pecuniaria pari a 42 euro. Non si tratta, come verrebbe da pensare istintivamente, del reato di istigazione al furto di cui si occupa nello specifico il Codice di procedura penale, bensì di una violazione del Codice della Strada.

L'articolo, nello specifico, è il 158 e al suo quarto comma si occupa grossomodo dello stesso genere di comportamento inopportuno, laddove si rischi di agevolare la sottrazione del mezzo, ad esempio, lasciando il finestrino abbassato, l'auto aperta o dimenticando le chiavi inserite nel quadro: "Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso" . Il finestrino abbassato può diventare quindi una condizione tale da non disincentivare il furto del veicolo e di conseguenza un suo utilizzo non autorizzato, e ciò si traduce in una multa che può andare da 42 fino a 173 euro per i mezzi a quattro ruote e dai 25 fino ai 100 euro per i ciclomotori.

Così agendo il conducente non ha adottato "le opportune cautele" e si espone alla sanzione pecuniaria, ma ciò può avere delle conseguenze successivamente anche per quanto concerne l'assicurazione in caso di furto, dal momento che le polizze non coprono i danni prodotti dalla negligenza dei propri clienti.

Qualora chi sottrae il mezzo compia poi delle infrazioni quando si trova al volante dello stesso, a dimostrare la propria estraneità ai fatti dovrà essere la vittima del furto.

Meglio evitare di correre rischi, quindi, e prendere tutte le precauzioni per evitare che una situazione del genere possa verificarsi, chiudendo completamente i finestrini quando si lascia l'auto ferma in un parcheggio.