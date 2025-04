Reddito medio degli italiani in crescita del 5%: ecco cosa rivelano i dati sull'Irpef

Ascolta ora 00:00 00:00

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha diffuso oggi i dati relativi alle dichiarazioni Irpef e Iva per l’anno d’imposta 2023. I numeri fotografano un’economia in leggera ripresa: il reddito complessivo medio dichiarato sale del 5% rispetto al 2022, attestandosi a 24.830 euro.

I contribuenti italiani

I contribuenti italiani risultano oltre 42,5 milioni, in crescita dell’1,3%, mentre il reddito complessivo dichiarato supera i 1.027 miliardi di euro, con un incremento del 5,9% rispetto all’anno precedente (pari a +57,5 miliardi). La Lombardia si conferma la regione con il reddito medio più alto (29.120 euro), seguita da Emilia-Romagna e Lazio. In coda la Calabria, dove il reddito medio dichiarato è di appena 18.230 euro.

Le tipologie reddituali

Nel dettaglio delle tipologie reddituali, quello da lavoro autonomo si conferma il più elevato con una media di 70.360 euro, seguito da quello d’impresa e da partecipazione. I lavoratori dipendenti dichiarano in media 23.290 euro, i pensionati 21.260 euro. Tutti i redditi registrano incrementi: +8,8% per gli autonomi, +8,1% per le imprese in contabilità ordinaria, +6,5% per quelle in contabilità semplificata. Anche i redditi da pensione (+7,6%) e da lavoro dipendente (+4,5%) mostrano segnali di crescita.

Imposta netta totale

L’imposta netta totale dichiarata ammonta a 189,9 miliardi di euro (+9% sul 2022), con una media di 5.660 euro per contribuente. A versarla sono oltre 33,5 milioni di persone, pari al 78,8% del totale.

In aumento anche le addizionali Irpef: quella regionale raggiunge i 15,2 miliardi (+9,6%), con importi medi che oscillano dai 290 euro in Sardegna agli 810 euro nel Lazio. L’addizionale comunale cresce del 9,1%, toccando i 6,3 miliardi complessivi: la media va dai 130 euro della Provincia di Bolzano ai 280 euro sempre nel Lazio.