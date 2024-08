Fisco, tutte le scadenze dopo Ferragosto

Ascolta ora 00:00 00:00

Ferragosto è appena passato e la fine di quello che i romani chiamavano "feriale Augusti", segna l’inizio di alcune date importanti in termini fiscali per il resto del mese. In totale sono 119 gli appuntamenti fissati per il 20 agosto. tra questi il versamento dell’Iva mensile e i contributi Inps dedicati alla gestione separata dei collaboratori. Ecco tutto ciò che c’è da sapere

20 agosto

Le scadenze del 20 agosto, come anticipato, sono in tutto 119. Di seguito un elenco delle principali deadline fiscali del giorno di ripresa dei versamenti dopo la pausa di Ferragosto:

Iva, soggetti trimestrali, 2° Trimestre 2024: versamento dell'IVA a debito del 2° trimestre 2024 tramite modello F24, codice tributo: 6032;

Iva, soggetti mensili luglio 2024: versamento dell'IVA a debito per il mese di luglio 2024 tramite modello F24, codice tributo: 6007;

Inps, contributi artigiani e commercianti: pagamento della seconda rata fissa relativa al trimestre aprile-maggio-giugno, utilizzando il modello F24;

ritenute alla fonte: versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente (compensi per professionisti, provvigioni, retribuzioni dipendenti) tramite modello F24;

Inps, contributi personale dipendente: pagamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti per il mese precedente, utilizzando il modello F24

Inps, contributi gestione separata: versamento dei contributi relativi alla gestione separata INPS sui compensi del mese precedente da parte dei committenti, tramite modello F24;

modello redditi 2024: scadenza della rata per i contribuenti che hanno iniziato le rateazioni il 30 giugno o il 31 luglio 2024, applicabile a soggetti privati e titolari di partita Iva;

INAIL autoliquidazione: scadenza della terza rata del 2024;

Enasarco: termine per le case mandanti per il versamento dei contributi previdenziali e del secondo trimestre dell'anno.

26 agosto

Per il 25 agosto, con scadenza effettiva lunedì 26 agosto visto che cade di domenica, è programmata la presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:

delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);

delle prestazioni di servizi rese o ricevute a o da soggetti passivi UE(Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater);

riguardanti le operazioni effettuate nel mese di luglio 2024, per i soggetti Iva con obbligo mensile.

30 agosto

Per quanto riguarda il 30 agosto elenchiamo le scadenze previste:

contribuenti delle dichiarazioni dei redditi annuali (REDDITI/IRAP/IVA) che devono effettuare il versamento, in un'unica soluzione o come 1ª rata, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024. È prevista una maggiorazione dello 0,40% come interesse corrispettivo, senza applicazione di ulteriori interessi;

contribuenti Iva soggetti ISA con proroga, ovvero coloro che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2024 e scelto di pagare il saldo IVA 2023 avvalendosi della proroga al 30 agosto 2024 devono versare, in un'unica soluzione o come 1ª rata, il saldo IVA relativo al 2023. Questo versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, senza applicazione di interessi.

31 agosto

Il giorno 31 agosto, infine, sono previste le seguenti scadenze: