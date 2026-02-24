Gennaio 2026: rendimento del gioco d’azzardo fisico e digitale

Il 2025 si è chiuso con un settore del gioco d’azzardo in Italia in progressiva espansione, sostenuto sia dalla ripresa stabile delle sale fisiche sia, soprattutto, dal consolidamento del comparto digitale. I primi dati e report diffusi nelle prime settimane del 2026 confermano questa tendenza: il volume complessivo di gioco continua a mantenersi su livelli elevati, con una raccolta sostenuta e una partecipazione trasversale tra diverse fasce di utenza. Il primo mese del 2026 si inserisce quindi in un contesto già positivo, in cui l’offerta ibrida - tra punti vendita, ricevitorie e piattaforme online - contribuisce a rafforzare un mercato che appare in crescita strutturale, più che episodica.

Le analisi di settore pubblicate a inizio anno evidenziano come il comparto abbia beneficiato di una maggiore digitalizzazione dei servizi, ma anche di una stabilizzazione normativa e commerciale che ha permesso agli operatori autorizzati di operare con maggiore continuità rispetto agli anni precedenti. In questo quadro, gennaio 2026 rappresenta un mese indicativo per comprendere le nuove dinamiche del gioco in Italia.

Confronto tra gennaio 2025 e gennaio 2026

Il raffronto tra il primo mese del 2025 e quello del 2026 mostra un settore complessivamente in crescita, sia in termini di raccolta sia di partecipazione degli utenti. Secondo i report di analisi sul gioco d’azzardo diffusi a gennaio 2026, la domanda di prodotti legali - tra lotterie, scommesse, giochi numerici e piattaforme online - ha continuato a registrare numeri solidi, confermando un trend già visibile nel corso dell’anno precedente.

Nel 2025 il comparto aveva già evidenziato segnali di consolidamento dopo le oscillazioni degli anni passati, con una progressiva redistribuzione della spesa tra gioco fisico e digitale. A gennaio 2026 questa tendenza si rafforza: la crescita non deriva da un singolo segmento, ma da un equilibrio tra canali tradizionali e innovativi.

Le conseguenze per il settore sono significative. Da un lato, aumenta la competitività tra operatori autorizzati; dall’altro, si rafforza il ruolo della regolamentazione statale nel controllo dei flussi economici e nella tutela dei giocatori. L’intero sistema del gioco legale in Italia appare quindi più strutturato, con un’offerta che punta su sicurezza, tracciabilità e diversificazione dei servizi.

Il gioco online come motore della crescita

Uno dei fattori principali alla base dell’espansione del settore nel 2026 è il gioco online, che continua a guadagnare terreno grazie alla semplicità di accesso e alla maggiore personalizzazione dell’esperienza utente. Le piattaforme digitali autorizzate hanno migliorato negli anni interfacce, strumenti di pagamento e sistemi di controllo, rendendo l’esperienza più immediata rispetto al passato.

La crescente popolarità dei casinò online è strettamente legata all’adozione di sistemi di sicurezza digitali sempre più avanzati e all’integrazione di strumenti che semplificano l’accesso, come lo SPID, che ha migliorato sensibilmente l’esperienza degli utenti. Per rendere il processo ancora più immediato e intuitivo, siti di comparazione come iGamingNuts offrono guide per scoprire come funziona la registrazione nei casinò tramite spid, illustrando passo dopo passo le procedure da seguire e tutte le funzionalità che queste piattaforme mettono a disposizione.

A incidere sulla crescita improvvisa di popolarità del gioco digitale sono diversi fattori: la diffusione capillare degli smartphone, la possibilità di giocare in qualsiasi momento e l’ampliamento dell’offerta di giochi, dalle scommesse sportive ai casinò live. Inoltre, operatori regolamentati e altri concessionari ADM hanno investito in tecnologia e compliance, contribuendo a rafforzare la fiducia degli utenti nel gioco legale online.

Questa evoluzione ha reso il comparto digitale uno dei pilastri del mercato italiano del gioco, capace di intercettare nuove fasce di pubblico senza sostituire completamente il canale fisico, ma piuttosto integrandolo.

Sale da gioco fisiche: resilienza e criticità normative

Nonostante la crescita del digitale, le sale da gioco fisiche e le ricevitorie continuano a essere frequentate e a generare volumi rilevanti di raccolta. Lotto, Gratta e Vinci, slot e scommesse nei punti vendita restano una componente centrale del sistema del gioco legale in Italia, anche per via della dimensione sociale e territoriale dell’esperienza di gioco. Tuttavia, il comparto presenta alcune criticità, soprattutto sul piano normativo e regolatorio. La riforma del settore dei giochi introdotta a fine gennaio 2026, inserita nel più ampio riordino delle disposizioni su fumo e giochi, mira proprio a rafforzare i controlli, ridefinire concessioni e migliorare gli strumenti di tutela dei consumatori, intervenendo su limiti, autorizzazioni e gestione degli apparecchi.

Dal punto di vista legale, l’obiettivo della riforma è quello di rendere il sistema più trasparente e sostenibile, contrastando il gioco illegale e

uniformando le regole tra territorio fisico e digitale. Per le sale tradizionali questo significa adattarsi a standard più stringenti, con costi di adeguamento ma anche maggiori garanzie di stabilità nel lungo periodo.