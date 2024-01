Influencer, arriva la stretta Agcom. Multe fino a 600mila euro

Multe fino a 600mila euro. L’Agcom ha dato l’ok alla delibera 178/23/CONS “Avvio della consultazione pubblica relativa alle misure volte a garantire il rispetto, da parte degli influencer, delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi”. La novità arriva proprio durante il ciclone che ha travolto Chiara Ferragni ma il testo risale allo scorso luglio molto prima, quindi, del caso pandoro. Ecco tutte le novità.

Le novità

Le linee guida approvate dall’Autorità, presenti all’ordine del giorno al consiglio Agcom di mercoledì 20 dicembre 2023, considerano influencer e creator come fornitori di servizi media audiovisivi che devono quindi rispettare la disciplina del Testo Unico dei servizi media audiovisivi (Tusma). Tra i paletti compare quello sulla trasparenza in ambito pubblicitario. Per chi non rispetta le regole le sanzioni vanno da 10 a 250mila euro. Inoltre ci sono obblighi specifici di tutela dei minori dove ci si può trovare a dover pagare da 30 a 600mila euro se non si osserva la norma. Infine sono previsti obblighi di trasparenza societaria e in chiave di pluralismo e non discriminazione.

Chi riguarda e i numeri

La necessità di definire regole specifiche per determinare nuove professioni è importante. In base alle ultime stime sono circa 350mila gli influencer in attività in Italia. Il giro d’affari di questi soggetti supera i 300 milioni di euro. Le regole riguardano prevalentemente influencer e creator con grande potenziale di stipulare accordi commerciali con produttori di beni e servizi e con coloro che monetizzano ingenti somme grazie alla piattaforma. Inoltre i soggetti protagonisti devono ottenere un numero minimo di utenti che guardino contenuti in lingua italiana e che stiano sul territorio del Belpaese. La soglia di follower è fissata a 1 milione composto dalla somma degli scritti alle piattaforme su cui le star del web operano.

L’elenco degli influencer e creator

Per capire chi dovrà rispettare queste regole sarà necessario consultare l’elenco dedicato e pubblicato sul sito dell’Agcom. Attualmente sembrerebbero circa 500 tra influencer e creator che dovranno osservare le nuove specifiche. Le disposizioni si possono applicare immediatamente. Restano da chiarire alcune questioni come, per esempio, il modo in cui segnalare la pubblicità o i contenuti non adatti per i minori che possono essere facilmente consultabili online. Agcom dovrà però dare maggiori informazioni su determinate questioni. Nonostante il caso Ferragni sia accaduto dopo il via libera a queste regole, è importante definire le specifiche riguardanti l’attuale situazione dei maghi della comunicazione sui social.