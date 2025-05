Intelligenza Artificiale e 730: oltre 15.000 quesiti risolti in un solo mese con l’assistente virtuale TributIAmo di Aidr

Ascolta ora 00:00 00:00



A poco più di un mese dal lancio di TributIAmo, l’assistente virtuale gratuito della Fondazione Aidr dedicato all’assistenza fiscale, ha già registrato risultati straordinari: migliaia di accessi e oltre 15.000 quesiti evasi, offrendo un concreto sostegno a cittadini, commercialisti, esperti contabili e Caf alle prese con la compilazione del modello 730 e della dichiarazione dei redditi.



Lo strumento, disponibile online gratuitamente sul sito di Aidr, si inserisce nel quadro della missione istituzionale della Fondazione, da sempre impegnata nella diffusione della cultura e dell’economia digitale e nella lotta al digital divide che ancora penalizza ampie fasce della popolazione italiana.

Grazie all’intelligenza artificiale e a un’interfaccia semplice e accessibile, l’assistente virtuale affianca cittadini, commercialisti, esperti contabili e Caf a districarsi tra le tante e complesse normative tributarie, fornendo risposte chiare e puntuali su tematiche molto sentite: detrazioni per spese sanitarie e scolastiche; cedolare secca; agevolazioni per l’acquisto della prima casa; bonus mobili, agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, termini e modalità di presentazione del 730.

“I numeri dimostrano quanto fosse sentita l’esigenza di uno strumento chiaro, affidabile e immediato come TributIAmo – afferma Mauro Nicastri, presidente Fondazione Aidr – e testimoniano la nostra volontà di mettere l’innovazione al servizio dei cittadini e degli operatori del fisco, contribuendo così a risolvere in tempi molto brevi i dubbi su tasse, detrazioni, dichiarazioni dei redditi rispetto alla quantità di dati gestiti dall'Agenzia delle Entrate che ormai supera il miliardo e 300 milioni di informazioni”.

La Fondazione Aidr rinnova l’invito a tutti i cittadini a continuare a usufruire gratuitamente del servizio TributIAmo e ricorda che è possibile sostenere i progetti formativi di Aidr firmando nel riquadro “Sostegno degli enti del Terzo

Settore iscritti nel RUNTS” e inserendo il codice fiscale per il 5x1000: 96563420585 in sede di dichiarazione dei redditi. Un piccolo gesto che può fare una grande differenza per promuovere la cittadinanza digitale attiva.