Estetista abusiva prendeva il reddito di cittadinanza ed evadeva il fisco: numerosi casi scoperti dalla Gdf

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ennesima truffa legata al reddito grillino. A Isernia un caso emblematico di abuso del sistema del Reddito di Cittadinanza ha recentemente portato alla luce una triste realtà: mentre una parte della popolazione fatica a sopravvivere, alcuni approfittano senza scrupoli delle risorse destinate a chi è in difficoltà. La Guardia di Finanza ha scoperto una donna che, esercitando la professione di estetista in nero e senza le necessarie autorizzazioni, percepiva indebitamente sia il Rdc che l'Assegno di Inclusione. La truffatrice tra evasione fiscale e sussidi illegali ha incassato circa 125.000 euro.

Il caso a Isernia

La donna è stata accusata di aver evaso oltre 97.000 euro di tasse tra il 2021 e il 2024, mentre ha indebitamente percepito un totale di 28.454 euro in sussidi, arrivando a un danno complessivo di circa 125.000 euro. Inoltre, sono stati trovati strumenti e attrezzature per l'attività estetica, e una cliente era presente nella sua abitazione durante la perquisizione. Questo caso, seppur singolo, è emblematico di un fenomeno ben più ampio che ha accompagnato la nascita e la gestione del Reddito di Cittadinanza. Purtroppo i “furbetti” del reddito di cittadinanza sono stati moltissimi.

Quante truffe allo Stato

Secondo un approfondimento del Corriere della Sera, che ha ottenuto i dati dalla Guardia di Finanza, oltre 62.000 persone hanno ricevuto indebitamente il Reddito di Cittadinanza dal 2019 al 2023, generando un danno per lo Stato pari a 665 milioni di euro. Sebbene questa cifra non sembri enorme se la si confronta con i 34 miliardi di euro spesi complessivamente per il reddito (destinati a 2,4 milioni di nuclei familiari e 5,3 milioni di persone), è comunque un'irregolarità che mina la credibilità del sistema e il senso di giustizia sociale che dovrebbe accompagnare tali sussidi. In quasi 76.000 interventi della Guardia di Finanza, sono stati individuati 62.

215 casi sospetti di truffa, con persone che hanno indebitamente percepito il Reddito di Cittadinanza. Questi numeri si riferiscono esclusivamente alle truffe già scoperte, lasciando intendere che potrebbero esserci molte altre irregolarità ancora non emerse.