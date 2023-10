Lavoro, aumentano i contratti di produttività. E la disoccupazione è ai minimi da 14 anni

In un solo anno sono cresciuti del 35,6% i contratti di produttività che sono stati depositati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: i numeri compresi fra il 1° gennaio 2023 e il 25 settembre scorso non mentono: sono 8.050 i contratti contro i 5.935 dello stesso periodo dell'anno scorso. Il "picco" maggiore si è avuto tra maggio e luglio.

Quanti sono i lavoratori coinvolti

Nel dettaglio, come spiega il ministero, i beneficiari che possiedono questa tipologia di contratto è pari a un milione e 691mila persone (1.691.239): per ognuno di questi lavoratori c'è un premio annuale di quasi mille e seicento euro ( 1.595,25 euro) alla quale cifra viene applicata un'aliquota per l'imposta sostitutiva pari al 5%. La scelta va in direzione di un aumento della produttività che il governo ha declinato sulla tassazione prevista per sui premi e le cifre erogate nel 2023 con la Legge di Bilancio tramite " un taglio orizzontale rispetto al 10% previsto dalla Manovra 2016 di cui la rilevazione del deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali rende evidenti gli effetti", hanno spiegato gli esperti.

Le aziende che si occupano dei servizi sono le più attive circa questa tipologia contrattuale con un aumento del 47,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È aumentato di quasi il 44% anche il numero dei contratti depositati che si occupano di ottenere obiettivi specifici nel settore agricolo anche se, rispetto ai servizi, i numeri sono ancora un po' bassi (soltanto 56 contro i 5.096 contratti sui servizi e i 2.899 del settore industriale).

Le parole del ministro Calderone

È molto soddisfatta dell'attuale situazione italiana il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone. " Di fronte all'attuale congiuntura economica è quanto mai necessario sostenere la produttività delle imprese - ha dichiarato - E farlo con strumenti attraverso cui i lavoratori, che contribuiscono a raggiungere i risultati, vedano un risultato concreto della loro attività. La detassazione sui premi di produttività va in questa direzione e i risultati raggiunti confermano la bontà dell'investimento effettuato nella scorsa legge di bilancio. Ora necessario dare continuità alla misura per permettere alla contrattazione di farne uso su più larga scala ".

