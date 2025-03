Il libro di Harry Potter che vale più di 2mila euro: ecco quale è

Ascolta ora 00:00 00:00

"Draco dormiens nunquam titillandus". Chi, leggendo questa frase, non ha sorriso o pensato subito a Harry Potter? Questa celebre espressione, che rappresenta il motto della scuola di Hogwarts, è un esempio perfetto di come la saga sia entrata nel cuore di milioni di persone. La serie di Harry Potter è diventata uno dei fenomeni culturali più significativi degli ultimi decenni, nonché uno dei franchise più redditizi di sempre. Con un incasso globale che supera i 7,7 miliardi di dollari per i film e una cifra altrettanto impressionante per i libri, l’intero universo magico creato da J.K. Rowling è oggi valutato, secondo gli esperti, intorno ai 25 miliardi di dollari, ovvero più di 23 miliardi di euro.

Le aste

Le aste legate a Harry Potter sono tra le più seguite a livello mondiale, e ogni anno emergono copie rare che fanno impennare i prezzi. Ad esempio, nel 2024 una prima edizione di Harry Potter e la Pietra Filosofale del 1997 è stata venduta per ben 53.000 euro presso la casa d’aste scozzese Lyon and Turnbull di Edimburgo. La valutazione di questa copia è dovuta a vari fattori, in particolare alla sua rarità: si tratta di una delle 500 copie stampate inizialmente per testare il mercato. Inoltre, alcuni errori presenti in questa copia, come il famoso refuso "Philosopher's" nella copertina e la ripetizione delle parole "1 wand" nella lista degli oggetti a pagina 53, hanno contribuito a farne un pezzo particolarmente ricercato dai collezionisti.

Le edizioni italiane

Anche le edizioni italiane hanno raggiunto valori notevoli. Una prima edizione di Harry Potter e la Pietra Filosofale, con la copertina senza occhiali, può essere venduta tra i 1.800 e i 2.500 euro. Se poi si possiede una copia ben conservata di Harry Potter e la Camera dei Segreti, il suo valore sul mercato può variare tra i 300 e i 500 euro.

Il mondo dei collezionisti

Il collezionismo legato al mondo di Harry Potter non si limita ai libri: oggetti usati nei film hanno raggiunto cifre stratosferiche. Gli occhiali indossati da Daniel Radcliffe per interpretare Harry, ad esempio, sono stati venduti per oltre 17.000 euro.

Un poster del film Harry Potter e i Doni della Morte, firmato dagli attori principali, ha raggiunto un valore di 11.200 euro. Inoltre, la scopa utilizzata da Harry nel primo film per imparare a volare è stata venduta per quasi 10.000 euro.