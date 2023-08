Lotteria degli scontrini istantanea, tutte le novità

La lotteria degli scontrini torna con nuove funzionalità. Il Garante della Privacy ha confermato il provvedimento che consente di accedere a un servizio di estrazione istantaneo. La misura verrà applicata in caso di acquisti superiori a un euro e di pagamento in forma elettronica. Ecco tutte le novità in merito alla riffa statale.

Le novità

Le nuove modalità tecnologiche della lotteria consentiranno di partecipare istantaneamente all’estrazione. Dopo aver effettuato l’acquisto sarà possibile visionare sulla ricevuta un codice bidimensionale ovvero un QR code che permetterà di verificare un’eventuale vittoria in tempo reale. Per farlo sarà necessario scaricare sul proprio dispositivo l’app Gioco Legale, il software ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il contrasto al gioco illegale e per la promozione di quello legale, e inquadrare il code presente sullo scontrino. Per usufruire della misura non sarà più necessario dare il proprio identificativo personale all'esercente.

I requisiti

Per quanto riguarda le regole del sistema all'estrazione potranno partecipare solo i maggiorenni attraverso strumenti di pagamento elettronici. Un requisito fondamentale è che la carta utilizzata per pagare sia intestata alla persona che fa l'acquisto oppure a un membro del nucleo familiare di appartenenza. Inoltre, come anticipato, si potrà partecipare solo se l’importo speso supererà la cifra di un euro. Verrà richiesto di effettuare l’accesso all’app dedicata inoltre si svolgerà la verifica dell’identità tramite Spid o Carta d'identità elettronica. Nel caso in cui non si avesse un codice personale creato per la lotteria degli scontrini precedente, verrà generato un un riferimento identificativo in automatico dal software e sarà legato esclusivamente al singolo acquisto.

In caso di vittoria

Nel caso in cui il QR code fosse vincente il cliente verrà messo immediatamente al corrente dell’esito attraverso l’applicazione. Il vincitore riceverà una notifica, dovrà poi aprire l’app e compilare un questionario. Successivamente l’interessato riceverà un codice che gli consentirà di riscuotere il premio entro trenta giorni in uno dei punti che aderiscono all’iniziativa.

Quando inizierà

Attualmente non è possibile sapere quando la lotteria istantanea sarà operativa. È però sicuro che la misura non potrà entrare in vigore prima del 2 ottobre 2023, si tratta della data entro la quale i commercianti dovranno adeguare i registratori telematici per consentire di generare il codice bidimensionale da riportare nel documento commerciale ai fini della partecipazione all'iniziativa.

Gli acquisti esclusi

Vengono esclusi dalla lotteria alcuni acquisti come quelli effettuati online, quelli destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Inoltre nella fase di avvio della novità non sono considerate le compere documentate mediante fatture elettroniche, quelle per le quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.) e quelli per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione per il fisco.