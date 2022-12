Lotteria degli scontrini, tutte le novità: cosa cambia dal 2023

La Lotteria degli scontrini, voluta e introdotta nel 2021 dall’esecutivo Conte, rimane strumento valido anche nell’egida del governo Meloni, tant’è che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle entrate, stanno rimodulando il meccanismo, affinché le estrazioni istantanee possano essere attive nei tempi più stretti possibili.

Le novità sono finalizzate a incentivare l’uso di pagamenti elettronici, coinvolgendo anche un numero maggiore di esercenti.

Come funziona la lotteria degli scontrini

Essendo una lotteria, si tratta di ottenere dei biglietti per partecipare all’estrazione dei premi. Biglietti che si ottengono proporzionalmente alla spesa effettuata e pagata con uno strumento elettronico, quindi bancomat, carta di credito o debito. Ogni singolo euro speso coincide con un biglietto fino a un massimo di mille biglietti per scontrino, anche se l’importo speso è superiore. Così, se un caffè al bar dà diritto a un biglietto, una spesa di 100 euro dà diritto a cento biglietti e una spesa da 1.500 euro coincide con il numero massimo di biglietti erogabili, ovvero mille.

Come attivare la lotteria degli scontrini

Nella sua formula attuale il sistema funziona in modo semplice. Il cittadino deve collegarsi al sito della lotteria inserendo il proprio codice fiscale per ottenere un codice univoco che può essere conservato sul proprio smartphone oppure stampato e deve essere esibito agli esercenti aderenti al momento in cui si paga un acquisto. Come spiegato qui, si tratta di una lotteria gratuita che non prevede costi supplementari, se non quelli della spesa effettuata.

Come viene comunicata la vincita della lotteria degli scontrini

La comunicazione di vincita avviene tramite Pec se il cittadino ha comunicato l'indirizzo della propria casella certificata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e, in alternativa, per raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all’ultimo indirizzo noto all’Amministrazione finanziaria. Fermo restando che, entrando con Spid, Cie o Cns all'interno della propria pagina dedicata sul sito della Lotteria, si viene avvisati direttamente in caso di vincita.

I premi devono essere reclamati entro 90 giorni dalla comunicazione che conferma la vincita, altrimenti verranno destinati ad aumentare il montepremi del jackpot, ossia l’estrazione annuale che distribuisce premi fino a 5 milioni di euro.

Per la lotteria degli scontrini bisogna conservare gli scontrini?

No. Però, per riscuotere i premi, occorre fornire prova di avere pagato in una modalità cashless, ovvero non in contanti. È quindi necessario mostrare un estratto conto o un documento equivalente che dimostri di avere saldato lo scontrino con uno di questi metodi:

Carta di credito o debito (reddito di cittadinanza incluso)

Bancomat

Carte prepagate

Carte e app connesse a circuiti di pagamento

I pagamenti in contanti non danno diritto alla partecipazione alla lotteria.

Come partecipare alla lotteria degli scontrini

Basta presentare il proprio codice lotteria al momento del pagamento di un acquisto. Non tutti gli esercenti partecipano alla lotteria degli scontrini, vale quindi la pena chiedere informazioni prima di compiere acquisti, soprattutto se di una certa entità.

Da quando parte la lotteria degli scontrini

Nella sua formula attuale è attiva dal mese di febbraio del 2021 ed è ancora attiva. L’edizione 2023 che prevede delle novità necessita di un periodo di rodaggio che verrà effettuato nei primi mesi del nuovo anno. Si prevede comunque che le novità saranno attive nel corso del primo semestre.

Come sapere se hai vinto alla lotteria degli scontrini

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli invia sempre ai vincitori una raccomandata con ricevuta di ritorno o una Pec, se comunicata dall'acquirente. Nella home page dell’area pubblica del portale della lotteria degli scontrini è possibile visualizzare gli Id degli scontrini vincenti e i relativi importi di spesa.

Quando finisce la lotteria degli scontrini

Iniziata formalmente nel 2021, la lotteria è ancora attuale e rimarrà in auge anche nel corso del 2023, seppure con delle novità. Di fatto, al momento attuale, non si sa se e quando avrà una fine. Si tratta di un metodo che si prefigge lo scopo di incentivare i pagamenti elettronici e di ridurre l’evasione fiscale. Poiché ciò comporta un cambiamento nelle abitudini di acquisto, richiede tempo per potere attecchire.

Come funziona la lotteria degli scontrini 2023

Oltre ai premi settimanali da 25mila euro e a quelli mensili da 100mila euro, verranno introdotte le estrazioni istantanee che danno diritto a premi da 100 e da 150 euro. I registratori di cassa emetteranno un QR Code che il cliente può inquadrare con il cellulare e sapere immediatamente se ha vinto.

Anche il jackpot annuale, un premio da 5 milioni di euro, resterà attivo nel corso del 2023.