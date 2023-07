Auto devastata da grandine e alberi? Ecco come ottenere il rimborso

Gli eventi climatici sono sempre più frequenti e stanno creando diversi problemi. Grandinate, alluvioni e frane distruggono coltivazioni, infrastrutture e automobili. Per tutelare il proprio veicolo da questi episodi è possibile stipulare un’assicurazione auto che copra i danni da maltempo.

Le coperture

Le garanzie extra per il maltempo vengono solitamente classificate in tre categorie dalle assicurazioni: eventi naturali, eventi atmosferici e naturali mentre l’ultima riguarda la tutela eventi atmosferici. Queste tipologie di polizze coprono danni a motocicli e automobili che rischiano di essere colpiti da forti grandinate, trombe d’aria, frane, alluvioni, slavine, tempeste, valanghe e uragani. Alcune assicurazioni includono anche la remota ipotesi della caduta di meteoriti. È sempre consigliabile controllare quello che comprende l’offerta prima di stipulare la polizza ed è bene includere anche i danni provocati dalla caduta di alberi o dai detriti trasportati dai venti che spesso causano diversi problemi.

Le condizioni

Spesso questa tipologia di assicurazioni per coprire il danno chiede i bollettini dei centri metereologici i quali devono attestare che l’evento atmosferico sia realmente accaduto. Inoltre può essere richiesta all’assicurato, in qualità di prova, la presentazione di alcuni articoli usciti sui media e una dichiarazione scritta da parte delle autorità locali. Infine l’evento atmosferico deve essere stato riscontrato da più di un proprietario di mezzi a motore. A volte la polizza eventi naturali è acquistabile solo se accompagnata da garanzie come incendio e furto, cristalli o atti vandalici. Le tutele assicurative per eventi estremi solitamente sono disponibili solamente per veicoli che hanno meno di dieci anni e quindi ancora in buono stato.

I costi

Per quanto riguarda i costi è sempre consigliato verificare i massimali e le cifre scoperte. Diverse compagnie applicano un importo fisso o percentuale, che varia di solito tra il 5% e 10%, che non copre la polizza. Secondo Facile.it nel mese di maggio 2023 solo il 4,5% di coloro che hanno rinnovato l’assicurazione hanno aggiunto la garanzia eventi atmosferici. Il premio medio della copertura in questione è pari a 95 euro circa all’anno.