Manovra 2024, i quattro pilastri presentati da Giorgetti

Nella recente audizione alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha presentato i quattro pilastri fondamentali della prossima legge di bilancio per il 2024. Questi pilastri mirano a favorire la crescita economica, garantire la sostenibilità finanziaria pubblica e promuovere l'equilibrio socioeconomico del paese. Ecco i quattro pilastri della Manovra 2024.

Taglio del cuneo fiscale

Uno degli aspetti chiave della prossima manovra di bilancio sarà la proroga della riduzione del cuneo fiscale fino al 2024. Questa misura è stata concepita per assorbire le risorse rese disponibili dallo scostamento di bilancio e per offrire un sollievo fiscale significativo ai cittadini. Il cuneo fiscale ridotto mira a stimolare la domanda interna e sostenere la crescita economica.

Accorpamento delle aliquote Irpef

Una parte importante della riforma fiscale in corso sarà l'accorpamento delle prime due aliquote dell'imposta sulle persone fisiche (Irpef). Questo semplificherà il sistema del fisco rendendolo più equo ed efficiente. L'obiettivo è quello di semplificare il sistema fiscale e ridurre la pressione fiscale per i contribuenti.

Politiche per contrastare la denatalità

Il governo è consapevole del problema della denatalità che colpisce il paese. Per affrontare questa sfida demografica, la prossima legge di bilancio prevede misure a sostegno delle famiglie con redditi medi e bassi che abbiano più di due figli. Queste politiche mirano a incentivare la natalità e fornire un aiuto concreto alle famiglie.

Rinnovo dei contratti della Pubblica Amministrazione

Sarà avviato il percorso di rinnovo dei contratti della Pubblica Amministrazione per il triennio 2022-2024. Particolare attenzione sarà dedicata al personale medico-sanitario, con l'allocazione di risorse aggiuntive per il finanziamento della spesa sanitaria. Questo è un passo importante per garantire servizi pubblici efficienti e di alta qualità.

Le parole di Giorgetti

Il Ministro Giorgetti ha sottolineato l'importanza di queste misure nel contesto di incertezza economica e rallentamento globale. La prossima legge di bilancio mira a rafforzare la posizione economica dell'Italia, promuovendo la crescita, sostenendo le famiglie e investendo nella pubblica amministrazione. La combinazione di questi pilastri dovrebbe contribuire a creare un futuro più stabile ed equo per il paese.