Migliori mutui. Quali sono quelli più convenienti sul mercato

Scegliere un mutuo per l’acquisto della propria abitazione diventa sempre di più uno slalom, fra aumenti dei tassi di interesse decisi dalla BCE e potere d’acquisto degli stipendi sempre più basso. Per chi comunque fosse orientato in questo senso, è possibile sottoscrivere un mutuo prima casa, rivolto in particolare a chi non fosse ancora proprietario di un'abitazione. Con questo tipo di finanziamento, le banche possono arrivare ad offrire fino all’80% del valore dell’immobile (più raramente fino al 100%, ma a fronte di garanzie e interessi maggiori).

I cinque migliori fra tasso fisso e variabile

Dopo aver analizzato pro e contro del mutuo a tasso fisso e di quello a tasso variabile, andiamo a vedere quali sono al momento, prendendo come riferimento quanto elaborato dal sito MutuiOnline.it, i cinque migliori mutui del momento (fra tasso fisso e variabile, per acquisto prima casa ma non solo) selezionati fra le offerte delle banche presenti sul sito. Le offerte, viene specificato, provengono da banche che nel 2021 hanno rappresentato oltre il 90% del mercato italiano dei mutui residenziali e che includono 9 istituti convenzionati tra i primi 10 operatori del mercato (dati: Assofin). La simulazione riguarda un mutuo a tasso fisso calcolato sul profilo di un impiegato 35 anni, residente a Milano, con reddito 2.600 euro mensili, un importo mutuo di 100.000 euro, un valore immobile di 200.000 euro, con durata mutuo di 30 anni.

Mutuo Credit Agricole Greenback

Tipo prodotto: tasso fisso; finalità consentite: acquisto prima casa, acquisto seconda casa

Proposto da Crédit Agricole Italia, presenta una rata di 421,06 euro mensili, un TAN (Tasso annuo nominale) del 2,99%, un TAEG (Tasso annuo effettivo globale) del 3,22%, spese iniziali di 500 euro per l’istruttoria e 159 euro per la perizia; Vantaggi e Promozioni: spese istruttoria azzerate per immobili classe A,B,C; extra sconto dello 0,10% per riqualificazione energetica; Partecipazione all’operazione a premi Scelte di Valore. Destinatari: privati che non abbiano compiuto 36 anni di età al momento della richiesta del mutuo (o cointestazioni di giovani coppie conviventi, in cui uno dei cointestatari sia under 36) e alla scadenza del mutuo abbiano un'età massima di 75 anni; in caso di cointestazione è sufficiente che almeno uno dei cointestatari non abbia superato tale limite di età.

Banco di Sardegna Mutuo Facile

Tipo prodotto: tasso fisso; finalità consentite: acquisto prima casa, acquisto seconda casa, ristrutturazione, acquisto + ristrutturazione

Propone una rata mensile di 445,15 euro, un TAN del 3,43%, un TAEG del 3,67%, spese di istruttoria 900 euro e un costo per la perizia di 280 euro; Vantaggi e Promozioni: Condizioni promozionali. Destinatari: lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, lavoratori autonomi, liberi professionisti, pensionati (il richiedente alla fine del finanziamento non dovrà avere superato i 75 anni).

Banca Sella Mutuo a Tasso Fisso Acquisto

Tipo prodotto: tasso fisso; finalità consentita: acquisto prima casa

In questo caso l’offerta prevede una rata mensile da 449,04 euro, con un TAN del 3,50%, un TAEG del 3,70%, spese di istruttoria zero e costo della perizia 200 euro. Vantaggi e Promozioni: condizioni esclusive online; mutuo 100% digitale. Destinatari: privati di età superiore ai 18 anni, che alla scadenza del mutuo non superino i 75 anni.

Banca Sella Mutuo a Tasso Variabile

Tipo prodotto: tasso variabile; finalità consentite: acquisto prima casa, acquisto seconda casa

In questo caso l’offerta prevede una rata mensile da 468,81 euro, con un TAN del 3,85%, un TAEG del 4,06%, spese di istruttoria zero e costo della perizia 200 euro. Vantaggi e Promozioni: condizioni esclusive online; mutuo 100% digitale. Destinatari: privati di età superiore ai 18 anni, che alla scadenza del mutuo non superino i 75 anni.

BPER Banca Mutuo a Tasso Variabile BCE

Tipo prodotto: tasso variabile; finalità consentite: acquisto prima casa, acquisto seconda casa, ristrutturazione, acquisto in Asta Giudiziaria, acquisto + ristrutturazione

Prevede una rata di 468,81 euro, con un TAN del 3,85%, un TAEG del 4,06%, spese di istruttoria 698 euro e costo della perizia 280 euro. Vantaggi e Promozioni: condizioni esclusive online; extra sconto 0,10% per case in classe energetica A o B. Destinatari: persone fisiche (singolarmente o in cointestazione) che alla scadenza del mutuo non abbiano più di 75 anni.

Agevolazioni e incentivi

Importante tenere a mente che, se l'immobile che si vuole acquistare rappresenta la prima casa, si può usufruire di alcune agevolazioni fiscali: è infatti possibile scaricare dalla dichiarazione dei redditi parte delle spese passive del mutuo (detrazione del 19% su interessi sul debito, oneri accessori connessi alla stipula del mutuo con la banca, commissioni pagate agli istituti di credito per l’intermediazione, etc.) e pagare un'imposta sostitutiva sull'importo pari allo 0,25%. È stato inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2023 Il Bonus prima casa under 36, per permettere ai giovani che decidono di acquistare la prima abitazione di poter usufruire dell’agevolazione.