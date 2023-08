Contratti luce e gas, questo è il momento per ottenere condizioni migliori

Secondo l’Osservatorio istituito da Switcho, app che confronta i prezzi del mercato di luce, gas, telefonia e assicurazioni e propone le offerte più convenienti, durante il mese di agosto le persone si preoccupano poco di avvantaggiarsi consultando le tariffe proposte dai diversi operatori.

Le ricerche, dice Switcho, calano del 25% ed è un controsenso perché, proprio ad agosto, il prezzo di luce e gas tende particolarmente al ribasso e questo spinge gli operatori a formulare offerte a costi vantaggiosi, estendendole anche ai mesi seguenti.

Prendendo in esame i dati degli ultimi 5 anni, si riscontra un andamento delle tariffe che merita un approfondimento.

I prezzi di luce e gas e i vantaggi di agosto

Cominciamo dal passato recente. Ad agosto del 2022 il costo dell’energia all’ingrosso (Pun) era di 54 centesimi al megawattora, mentre oggi è di circa 10 centesimi. Va da sé che i dati dell’anno scorso sono viziati dal carobollette che ha portato dissesto a tutta l’economia italiana e ha messo in difficoltà numerose famiglie ma, come è ovvio che sia, agosto è generalmente il mese in cui i prezzi di luce e gas sono più vantaggiosi.

Intervistato da Repubblica.it, il co-fondatore di Switcho Redi Vyshka è tornato sui meccanismi che contribuiscono a formare i prezzi i quali, per quanto logici e ben noti, dovrebbero essere ulteriore stimolo a consultare le offerte del mercato proprio durante il mese dedicato alle ferie: “Quando la richiesta di energia si alza (o quando la materia prima scarseggia), i prezzi si alzano; viceversa, quando la richiesta di energia cala, anche i prezzi calano. Quando d’inverno consumiamo molto più gas per riscaldare le nostre case, i prezzi aumentano. D’estate, invece, in particolare ad agosto, si va in vacanza e si sta meno a casa, così i consumi si abbassano, e diminuiscono tendenzialmente anche i prezzi della materia prima”.

In parole spicce: i prezzi sono più bassi e quindi è il momento adatto per sottoscrivere offerte più convenienti. Farlo a settembre oppure dopo coincide con la possibilità di non ottenere i medesimi vantaggi.

Le indicazioni del mercato e il possibile rispario

A gennaio del 2024 calerà il sipario sul mercato tutelato per le utenze domestiche, questo costringerà circa 9 milioni di italiani (il dato riguarda esclusivamente la luce) a valutare oltre offerte e, stando ai dati medi degli ultimi cinque anni, una volta trascorsa l’estate (con l’unica eccezione del 2022), i prezzi sono aumentati in media del 37% per la luce e del 17% per il gas.

Switcho ha calcolato che sottoscrivere un’offerta prima che i prezzi comincino a salire coincide con un risparmio fino a 465 euro l’anno per famiglia tipo (3-4 persone).

Un cambio di operatore a partire dal primo ottobre permette quindi un minore esborso, va da sé che occorre leggere tutte le clausole contrattuali perché occorre capire come viene formulato il prezzo proposto da ogni singolo fornitore per evitare sorprese in futuro. Qui abbiamo pubblicato una guida utile.