Mutui, inizia la discesa dei tassi: ecco tutti i calcoli

Buone notizie per chi ha stipulato un mutuo. Il costo dei prestiti per acquistare una casa è in discesa, si tratta di un trend che negli ultimi due mesi ha avuto un riscontro interessante e così coloro che hanno ottenuto un finanziamento a tasso variabile vedranno calare le percentuali da versare mensilmente. Ecco cosa dobbiamo aspettarci e a quanto ammonta il risparmio.

La prospettiva

La prospettiva descrive un allentamento della stretta monetaria da parte delle banche centrali e uno scenario favorevole nei confronti di coloro che hanno stipulato un mutuo. Angelo Spiezia, amministratore delegato di Telemutuo, ha affermato: “In poche settimane abbiamo registrato un andamento in discesa del costo di finanziamento per i mutui a tasso fisso, mentre l'indice Euribor, a cui sono legati i mutui a tasso variabile, per ora non ha fatto registrare una variazione significativa”.

I rialzi

Il livello dei tassi di interesse in Europa è arrivato al 4,5% ma il rallentamento dell'inflazione potrebbe indurre la Bce a ridurre i tassi. Gli analisi attendono un taglio di 25 punti base nel mese di marzo dopo questo dovrebbe esserci un’altra decurtazione della stessa cifra nel mese di giugno. Le previsioni descrivono un altro taglio dello 0,5% che potrebbe verificarsi nella seconda metà del 2024. In questo frangente il mercato ha puntato su uno scenario ribassista per quanto riguarda l’indice di riferimento europeo per i mutui a tasso fisso. L’Irs ha infatti iniziato a spostarsi verso il basso diminuendo il costo dei prestiti. In questo contesto Bnl Bnp Paribas ha sottolineato che la riduzione dei tassi reali dei mutui del mese di dicembre è coerente rispetto alle attese dei mercati sulla pausa ai rialzi del costo del denaro, decisa dalle banche centrali nelle riunioni degli ultimi mesi dell'anno.

I finanziamenti e i calcoli

Tra metà del mese di novembre e del mese di dicembre il tasso fisso di riferimenti per i mutui è slittato dal 3,67% al 3,05% considerando in finanziamento da 100mila euro in. Con queste cifre si ottiene una riduzione della rata mensile di 31,63 euro a 20 anni e di 33,28 euro a 30 anni. A fine ammortamento il risparmio è compreso tra 7.951 e 11.980 euro. I calcoli dell’ufficio studi di Telemutuo descrivono una convenienza che cresce all'aumentare dell'importo finanziato. Considerando invece un prestito di 200mila euro, la diminuzione dell'irs consiste in un risparmio di 63,26 euro al mese a 20 anni e di 66,56 euro a 30 con un risparmio rispettivamente di 15.182 e 23.961 euro per il trentennale.