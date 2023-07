Arriva la stangata sui mutui: quanto si paga in più ogni mese

L’incremento delle rate dei mutui è sempre più sostanzioso. Chi ha stipulato un finanziamento per l'immobile a tasso variabile ha subito un aumento medio di 212,43 euro al mese rispetto allo scorso anno. I dati dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori registrano importanti rialzi che hanno creato diversi problemi dal punto di vista economico alle famiglie italiane.

Il rialzo

Il trend in costante costante rialzo dei tassi da parte della Bce ha causato, secondo gli analisti, gravi ripercussioni per i cittadini, specialmente per chi ha contratto mutui con formula variabile. L’intento dell’istituto di credito europeo è quello di fermare la corsa dell’inflazione. Per esempio considerando un mutuo a tasso variabile di 115mila euro e con durata di 25 anni l'Osservatorio ha stimato che la rata mensile è aumentata mediamente del 44% rispetto al 2022 e del 64% se confrontata con il 2021. Si tratta di aumenti insostenibili per molte famiglie, anche alla luce del rincaro generalizzato dei prezzi, dall’energia al settore alimentare, che ha fatto lievitare a dismisura il costo della vita.

Il tasso fisso

Secondo i calcoli stipulando un mutuo a tasso fisso si avrebbe una rata più costosa mediamente del 6% rispetto a quella di un finanziamento alle stesse condizioni stipulato nel 2022 mentre rispetto al 2021 l’incremento è del 31%. Un esempio riguarda la formula sempre a tasso fisso di 115 mila euro della durata di 25 anni siglata nel 2023, la rata risulta mediamente più alta di 9.916,20 euro rispetto al 2022.

L’emergenza mutui

Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, la situazione dei mutui sta diventando un problema serio e urgente. Un numero crescente di famiglie si trova in difficoltà nel pagare le rate e sta cercando aiuto presso gli sportelli dell'ente per trovare la migliore soluzione al fine di far fronte ai pagamenti. L'Osservatorio ritiene fondamentale ampliare il fondo di solidarietà Gasparrini per i mutui sulla prima casa e consentire l'accesso anche a coloro che sono in ritardo di oltre 90 giorni con i pagamenti. Una soluzione possibile è permettere la rinegoziazione del mutuo con rate sostenibili, come ad esempio differire il pagamento di una parte degli interessi aggiuntivi maturati o aggiungere rate alla fine del piano di ammortamento per evitare interessi ulteriori.