Pasqua, uova più care del 24%. Ecco come risparmiare

Pasqua si avvicina e gli italiani si preparano a comprare deliziose, ma care, uova di cioccolata. I listini di questo prodotto sono lievitati mediamente del 24% dopo un incremento del 15,4% nel 2023. Lo afferma il Codacons che ha preso in analisi i due listini delle principali catene della grande distribuzione rilevando che tutti i produttori di uova di Pasqua hanno aumentato i prezzi al dettaglio. Vediamo quali sono le più care e come risparmiare.

Gli incrementi

Confrontando le marche maggiormente conosciute presenti sugli scaffali di supermercati e ipermercati italiani, si osserva un aumento medio dei prezzi del 24%, con alcuni prodotti che superano il 40%. Le uova per adulti con cioccolato al latte o fondente e con un peso compreso tra i 320 e i 365 grammi possono costare più di 18 euro per ogni prodotto con aumenti superiori al 33% rispetto ai listini del 2023.

Il giro d’affari

Per alcune uova prodotte da marchi noti specializzati in cioccolato, i rincari addirittura superano il 40%. I prezzi delle uova dedicate ai bambini a tema cartoni animati, giochi, personaggi famosi e serie TV, aumentano in media del 16,7% rispetto all'anno precedente. Considerando che la produzione media di uova di Pasqua in Italia supera le 31mila tonnellate all'anno, il giro d'affari ha superato i 300 milioni di euro nel 2023, ciò implica che, mantenendo gli stessi volumi di acquisto, i rincari comporteranno un aumento di circa 72 milioni di euro nei costi sostenuti dai consumatori.

La crisi del cacao

La motivazione principale che sta dietro a questi aumenti riguarda la crisi del cacao. Infatti per questa materia prima le quotazioni oltrepassano attualmente il record raggiunto nel 1977 e raggiungono i 6mila dollari a tonnellata. A questo cifra bisogno aggiungere anche due rincari che si sono verificati nell’ultimo anno: quello dello zucchero del 72% e quello del burro di cacao del 52%.

Come risparmiare

Per far fronte a questi rincari è possibile mettere in atto alcune strategie per risparmiare sulle uova di Pasqua. Innanzitutto è bene monitorare le offerte e gli sconti nei supermercati o negozi online. Spesso, ci sono promozioni speciali durante le festività pasquali. Inoltre è bene considerare prodotti di marche meno conosciute, che potrebbero offrire opzioni di buona qualità a prezzi più accessibili. In questo senso è bene controllare se ci sono offerte cashback o programmi fedeltà che permettano di ottenere sconti o vantaggi sugli acquisti.

Un’altra possibilità, un po’ più macchinosa, è quella di creare le uova di cioccolato a casa acquistando cioccolato di qualità e usare stampi per creare forme personalizzate per creare un prodotto homemade a prezzo decisamente ridotto.