Pensioni di gennaio, quando si potrà incassare: tutte le date

Il pagamento delle pensioni relativo a gennaio 2023 non avverrà nel primo giorno bancabile del mese, come avviene tradizionalmente durante tutto l'anno.

In genere, qualora il primo del mese sia una domenica (o un sabato se si parla di banche) oppure un festivo, l'accredito avviene il primo giorno utile successivo a tale data. Essendo quindi il 1° gennaio un festivo, che in questo caso cade peraltro di domenica, ci si attenderebbe il pagamento a partire da lunedì 2. Bisognerà tuttavia attendere il secondo giorno bancabile del mese, ovvero martedì 3, per dare all'Inps la possibilità di adeguare i propri sistemi informatici a seguito del Capodanno: ecco perché in questo caso l'accredito slitta di ulteriori 24 ore.

Le date di gennaio

Per quanto concerne la disponibilità di denaro per coloro ai quali tale accredito arriva direttamente sul conto corrente bancario o postale, la data di riferimento è quindi proprio quella di martedì 3. I contribuenti che prediligono la soluzione del ritiro dell'assegno presso gli Uffici Postali dovranno invece seguire il consueto calendario organizzato da Poste Italiane. Anche il prossimo anno, infatti, i pensionati saranno suddivisi in più giorni secondo scaglioni determinati dalla lettera iniziale del cognome, in rigoroso ordine alfabetico. Questo dovrebbe essere il calendario che verrà seguito il mese prossimo:

- martedì 3 gennaio sarà il turno dei pensionati il cui cognome inizia con le lettere A e B;

- mercoledì 4 gennaio verranno pagate le pensioni per i cognomi dalla C alla D:

- giovedì 5 gennaio toccherà ai cittadini con cognomi compresi tra le lettere L e O;

- sabato 7 gennaio (mattina) avverrà il versamento delle pensioni per i cognomi da P a R;

- lunedì 9 gennaio, infine, sarà il turno dei pensionati con cognomi dalla lettera S alla Z.

Il cedolino

Per sapere in anticipo a quanto ammonterà la propria pensione, sarà sufficiente accedere a MyInps, raggiungendo quindi l'area riservata del portale online dell'Istituto.

Sarà necessario in primis effettuare il login utilizzando le consuete modalità di identificazione digitale, quindi tramite Spid, Cns oppure Cie. Dopo aver ricercato nello spazio apposito "Cedolino pensione", si accederà alla pagina specifica. Da qui si potrà cliccare su "Verifica pagamenti", indicando dal menu a disposizione il mese di gennaio 2023, ottenendo tutti i dettagli della cifra accreditata. Nel caso in cui il cedolino dettagliato non fosse ancora disponibile, l'importo della pensione resta consultabile nel fascicolo previdenziale dell'utente su MyInps.