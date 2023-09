Pensioni di ottobre 2023, ecco quando avverranno i pagamenti

Il pagamento delle pensioni di ottobre avverrà a partire dal primo giorno bancabile del prossimo mese, vale a dire lunedì 2. Il primo del mese cade infatti di domenica, il che significa che per ricevere l'accredito Inps i beneficiari del trattamento dovranno attendere un giorno in più rispetto al solito.

Sarà ovviamente possibile anche ritirare la somma spettante in contanti, recandosi di persona presso uno dei 12.755 uffici postali diffusi lungo tutto lo Stivale: per potervi accedere, come sempre, bisognerà fare riferimento alla data prevista secondo l'oramai consueto calendario redatto in ordine alfabetico. È bene ricordare che agli over 75 Poste Italiane offre anche la possibilità di ricevere la pensione direttamente a casa.

Il calendario

I trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento spettanti agli invalidi civili saranno dunque accreditati ai beneficiari a partire la lunedì 2 ottobre. L'erogazione del pagamento avverrà nella medesima data per coloro i quali ricevono la somma tramite le Poste Italiane e per quei contribuenti che invece incassano quanto loro spetta attraverso gli istituti bancari.

Per ottobre, così come per il prossimo novembre, l'incasso potrà avvenire a partire dal secondo giorno del mese, il primo bancabile, come è possibile evincere dalla circolare Inps numero 135 del 2022, in cui sono riportati i tempi di pagamento delle pensioni per tutto l'anno successivo. A dicembre, quando ai beneficiari spetteranno anche le tredicesime, il primo giorno bancabile coinciderà nuovamente col primo del mese.

Di seguito il calendario di pagamento delle pensioni, in rigoroso ordine alfabetico:

Lunedì 2 ottobre per i cognomi dalla A alla B;

Martedì 3 ottobre per i cognomi dalla C alla D;

Mercoledì 4 ottobre per i cognomi dalla E alla K;

Giovedì 5 ottobre per i cognomi dalla L alla O;

Venerdì 6 ottobre per i cognomi dalla P alla R;

Sabato 7 ottobre (ma solo di mattina) per i cognomi dalla S alla Z.

Per poter consultare in maniera totalmente autonoma le date di accredito e le relative voci della propria prestazione pensionistica, sarà sufficiente accedere al cedolino tramite l'area riservata del portale dell'Inps utilizzando le credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta nazionale dei servizi (Cns) oppure la Carta di identità elettronica (Cie). Il percorso da seguire per trovarlo è: Pensione e Previdenza - Strumenti - Cedolino della pensione. Con l'assegno del mese di ottobre alcuni pensionati potrebbero ricevere anche il rimborso della dichiarazione dei redditi del modello 730.