Premi Rc auto sempre più cari. Come risparmiare

Il caro prezzi ha colpito anche le assicurazioni, specialmente quelle sulle automobili. Nel mese di luglio sono state particolarmente onerose le polizze dei possessori di veicoli con un incremento del 7,4% rispetto allo scorso anno. I dati Ivass, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sottolineano rincari importanti di mese in mese. A giugno 2024 l'incremento annuale era del 6,2%.

Le differende tra Nord e Sud

Considerando i dati a livello provinciale salta all'occhio una situazione caratterizzata da profonde differenze tra Nord e Sud Italia. A Pesaro e Urbino, infatti, l'incremento dei premi assicurativi è stato relativamente contenuto, registrando un +3,1%. A Roma, invece, è stata rilevata una crescita dell'11%. Guardando al Sud Italia, i costi risultano più elevati rispetto al resto del Belpaese. Napoli è decisamente la più cara e il premio medio ha raggiunto la cifra esorbitante di 598 euro. A Prato e Caserta i costi medi si aggirano rispettivamente intorno ai 591 e 534 euro. Enna, invece, vanta il premio medio più basso di tutto il Paese che ammonta a 298 euro.

La classe di merito

È risaputo: chi ha una storia assicurativa meno impeccabile è costretto a pagare molto di più. L'appartenenza a determinate classi di merito incide significativamente sui costi delle polizze assicurative. Gli automobilisti appartenenti a classi di merito superiori alla prima hanno visto un aumento dei premi più consistente, che ha raggiunto il 11,5%. Anche chi si trova nella prima classe, solitamente associata ai guidatori più virtuosi, ha dovuto far fronte a un incremento del 6,6%.

Come risparmiare

Per risparmiare sulla polizza RCA, è importante adottare alcune strategie efficaci. In primo luogo, confrontare le diverse offerte delle compagnie assicurative è fondamentale, poiché permette di individuare quella più adatta alle proprie esigenze a un costo inferiore. Anche la scelta della formula di pagamento può fare la differenza: optare per un versamento annuale, ad esempio, risulta spesso più conveniente rispetto a soluzioni semestrali o mensili. La guida prudente è un altro fattore chiave per risparmiare. Evitare incidenti consente di mantenere una buona classe di merito, il che si traduce in premi più bassi nel tempo.

Inoltre, considerare l'installazione della