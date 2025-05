Prezzi alla pompa giù: pieno di benzina costa il 10% in meno rispetto al 2024

Ascolta ora 00:00 00:00

Buone notizie per gli automobilisti italiani: quest’anno il ponte del 1° maggio si chiude con un sensibile risparmio sui rifornimenti di carburante rispetto allo stesso periodo del 2024. Secondo i dati diffusi da Assoutenti, infatti, il costo di un pieno di benzina è sceso di oltre 10 euro rispetto allo scorso anno.

Le cifre

“Oggi un litro di verde costa in media 1,708 euro al litro, mentre lo scorso anno il prezzo medio era pari a 1,912 euro – spiega il presidente dell’associazione Gabriele Melluso –. Il diesel si attesta ora su una media di 1,602 euro al litro, contro 1,775 euro del 2024. Parliamo di un calo del 10,7% per la benzina e del 9,7% per il gasolio”.

Il risparmio

Tradotto in termini pratici, il risparmio per ogni pieno è in media di 10,2 euro per chi utilizza benzina e 8,65 euro per chi rifornisce con gasolio. “Considerando una media di due pieni effettuati per spostarsi durante il ponte del 1° maggio – prosegue Melluso – il risparmio complessivo per le famiglie italiane ammonta a circa 85 milioni di euro”.

Cosa c'è dietro

Secondo Assoutenti la discesa dei prezzi alla pompa è da attribuire a una combinazione di fattori, tra cui la recente stabilizzazione del prezzo del petrolio sui mercati internazionali e la minore pressione fiscale sui carburanti rispetto all’anno passato. Anche una concorrenza più attiva tra gli impianti di distribuzione avrebbe contribuito a calmierare i listini.

Tuttavia l’associazione invita a non abbassare la guardia: “Occorre monitorare costantemente l’andamento dei prezzi – conclude Melluso – e garantire maggiore trasparenza su tutta la filiera, per evitare improvvisi rincari nelle prossime settimane”.