Quanto costa installare dei pannelli solari

L’Europa impone regole sempre più stringenti circa l’efficientamento energetico degli immobili residenziali e commerciali e, non da ultimo, intende bandire dal mercato le caldaie a energie fossili per promuovere l’installazione di quelle che fanno uso di rinnovabili.

Davanti a un quadro simile può venire l’idea di fare un passo in direzione dei pannelli solari, tecnologia in evoluzione, che offre diverse soluzioni e i cui prezzi negli ultimi anni sono in costante diminuzione.

Prendiamo spunto da questo contesto per abbozzare l’entità di un simile investimento, tenendo conto anche dei costi di manutenzione.

Quanto costa installare i pannelli solari

Quando si parla di pannelli solari si fa in realtà riferimento a diverse tecnologie, ci sono infatti differenti moduli tra i quali scegliere, ognuno con determinate specifiche. I principali sono:

Pannelli solari termici

Pannelli solari fotovoltaici

Pannelli solari ibridi

Questi, a loro volta, si suddividono per peculiarità e tassonomia. Considerando però i prezzi medi che includono l’installazione, valutando la necessità di una potenza di almeno 3 kWh e una famiglia tipo di 4 persone, il costo totale si situa tra i 3.500 e i 9.000 euro circa. Una forchetta ampia che include però le diverse scelte che si possono fare, tra le tante tecnologie disponibili. Va da sé che per nuclei famigliari più numerosi questa spesa tende a lievitare, tant’è che una casa in cui vivono 5 persone, il cui consumo energetico annuo può ragionevolmente raggiungere i 4.500 kWh, il prezzo può oscillare tra i 9.000 e gli 11.000 euro.

Alla messa in posa e alla messa in opera dei pannelli solari possono essere accostate altre tecnologie quali sistemi di storage per la conservazione dell’energia o inverter per le soluzioni ibride.

I costi di manutenzione

Anche in questo caso possiamo soltanto stimare la spesa, a cominciare dalla pulizia e dal controllo annui il cui costo si situa in media tra i 200 e i 300 euro e, anche se raccomandato soltanto a persone adeguatamente preparate, un kit di pulizia che include le spazzole più appropriate, costa trai 300 e i 600 euro.

Laddove, oltre al controllo e alla pulizia periodica, fossero necessari interventi supplementari, il prezzo tenderebbe ovviamente a salire. Allo stesso modo è opportuno sottolineare che la manutenzione dei pannelli solari consente il loro migliore rendimento.

Tenendo fede a queste cifre e contestualizzandole ai costi delle energie attuali, non è impossibile stimare un risparmio annuo che varia – a seconda dei consumi - da 500 a 1.000 euro e questo porta a calcolare che la spesa può essere ammortizzata nel giro di 7-10 anni circa. Periodo che può essere accorciato usufruendo dei bonus attuali.

I bonus a disposizione

Il Bonus ristrutturazione consiste in una detrazione Irpef del 50% della spesa sostenuta fino a 96.000 euro, spalmabile in 10 rate annue.

Il Superbonus 90% permette una detrazione Irpef da suddividere in cinque anni. Il Bonus fotovoltaico, che qui citiamo per chiarezza, è accessibile a chi ha sostenuto nel 2022 spese per l’installazione di sistemi di accumulo.

Non da ultimo, l’Iva sull’acquisto è l’installazione di pannelli solari è agevolata al 10%.