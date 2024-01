Rincari, occhio alla stangata da quasi mille euro nel 2024

Non è ancora iniziato il 2024 che già si teme per un'ondata di rincari che potrebbero svuotare le tasche di molti italiani con spese di quasi mille euro in più a famiglia (per l'esattezza 974 euro): è la denuncia del Codacons che ha stilato una sorta di classifica con tutti i settori pronti a subire gli aumenti più importanti rispetto all'anno che sta per finire, dall'Rc auto alla telefonia mobile ma anche sui generi alimentari e trasporti.

Rincari su cibo, trasporti e Rc

" Dagli alimentari all'Rc auto, passando per banche e telefonia, le famiglie dovranno mettere mano al portafogli e andare incontro ad aumenti che, in alcuni casi, potrebbero essere particolarmente sostanziosi" , ha affermato l'Associazione. Iniziano dal carrello della spesa che investirà cibi e bevande in un trend ormai consolidato che va avanti da un paio di anni e fa fatica ad arrestarsi pur subendo qualche attenuazione. In ogni caso, secondo il Codacons, nel 2024 ogni famiglia è destinata a spendere circa 231 euro in più. Ecco i rincari nel settore trasporti: sebbene i prezzi dei carburanti siano attualmente calmierati, non vale lo stesso per il caro-voli che ha investito soprattutto questo periodo natalizio. Il prossimo anno, ogni famiglia potrebbe dover spendere circa 160 euro in più per gli aumenti previsti in questi due settori.

Come detto in apertura, non andrà meglio neanche per l'Rc auto a causa dell'aumento dei listini che riguardano le polizze come ha certificato anche l'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). " Un nucleo che dispone di due automobili si ritroverà a spendere in totale 62 euro in più rispetto al 2023 solo a titolo di copertura assicurativa", prevede il Codacons.

Cosa succede alle bollette

Nonostante sia già intervenuta l'AgCom a dettare le nuove regole sulla telefonia mobile, i prezzi stabiliti da alcuni gestori potranno aumentare fino al 10% che significa una spesa maggiorata, a famiglia, intorno alle 30-35 euro ma anche di più. " Solo per gli incrementi già comunicati dai gestori la maggiore spesa potrà raggiungere i +60 euro annui a utenza, a seconda dell'offerta sottoscritta - afferma il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso - A tali rincari andranno poi aggiunti gli adeguamenti tariffari legati all'inflazione, per un importo compreso tra i +27 e i +30 euro annui a famiglia, pari ad una stangata che potrebbe raggiungere nel 2024 la cifra complessiva di 770 milioni di euro ".

Se i mutui hanno subìto un assestamento dei tassi stabiliti dalla Bce, lo stesso discorso non vale per gas e luce perché, con la fine del mercato tutelato nel primo caso a gennaio e nel secondo a luglio come abbiamo visto sul nostro Giornale, ecco che le tariffe sono destinate ad aumentare fino a 220 euro in più per ogni nucleo familiare.

Tutti gli altri aumenti