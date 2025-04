Come risparmiare con le app: le 6 migliori per gestire il proprio denaro

Ascolta ora 00:00 00:00

Oggi risparmiare non è solo una buona abitudine, ma una vera e propria necessità. Tra bollette, spese impreviste e acquisti quotidiani, tenere sotto controllo il proprio denaro può diventare complicato. Per fortuna, la tecnologia ci viene incontro con una serie di app pensate per facilitare la gestione delle finanze personali. Queste applicazioni aiutano a capire dove finiscono i soldi, a pianificare le spese e a raggiungere obiettivi di risparmio, anche con piccole somme. Basta uno smartphone per avere un assistente finanziario sempre a portata di mano. Ecco sei delle migliori app per risparmiare soldi, ognuna con caratteristiche diverse, adatta a diverse esigenze.

Spaces di N26

Spaces è una funzione dell’app bancaria N26 che permette di creare “spazi” separati per il risparmio. Ogni spazio può essere dedicato a un obiettivo specifico, come una vacanza, una spesa importante o un fondo di emergenza. Il trasferimento tra il conto principale e gli spazi è immediato e può essere personalizzato, rendendo molto facile tenere traccia dei risparmi senza confonderli con le spese quotidiane. È un modo intuitivo e flessibile per gestire il risparmio in modo pratico e senza stress.

Gimme 5

Gimme 5 è un’app pensata per chi vuole iniziare a risparmiare con piccole cifre, ma anche investire. Grazie alla possibilità di risparmiare cifre minime, a partire da 5 euro, è possibile accumulare piccole somme per poi investirle in fondi comuni di investimento. L’app stimola l’utente a risparmiare gradualmente, con un approccio semplice e privo di complicazioni, rendendola perfetta per chi vuole approcciarsi al mondo degli investimenti senza rischiare troppo.

Monefy

Monefy è un’app ideale per chi desidera tenere traccia delle proprie spese quotidiane in modo rapido e intuitivo. Con un’interfaccia user-friendly, permette di registrare le spese e suddividerle in categorie (come alimentari, trasporti, divertimento). Questo permette di avere una panoramica chiara e immediata delle abitudini di spesa, così da poter individuare dove risparmiare. La sua semplicità e la velocità di utilizzo la rendono una delle app più popolari nel suo genere.

YNAB (You Need A Budget)

YNAB è un’app pensata per chi vuole gestire il proprio budget in modo preciso e metodico. Il suo approccio si basa su un principio chiaro: ogni euro deve avere una destinazione. In questo modo, è possibile pianificare le spese mensili e risparmiare per obiettivi specifici. YNAB è particolarmente utile per chi ha redditi variabili o vuole uscire da situazioni di debito. Nonostante sia a pagamento, molti utenti lo considerano un investimento che vale la pena fare per migliorare la propria gestione finanziaria.

Buddy

Buddy è un’app pensata per gestire il denaro in modo collaborativo. È ideale per coppie, coinquilini o gruppi di amici che vogliono tenere traccia delle spese comuni. L’app consente di creare budget condivisi, annotare chi ha speso cosa e tenere il controllo delle finanze comuni. È un’ottima soluzione per evitare incomprensioni e mantenere la trasparenza nei rapporti economici, rendendo più facile la gestione di spese condivise come affitti, bollette o vacanze.

Satispay

Satispay è un’app che offre un modo semplice e sicuro per fare pagamenti digitali, ma allo stesso tempo aiuta anche a risparmiare. Con la funzione di “risparmio automatico”, è possibile impostare una regola per mettere da parte piccole somme ogni settimana, senza pensarci troppo.

Inoltre, l’app offre la possibilità di ricevere cashback sugli acquisti effettuati presso i negozi convenzionati, generando così un risparmio diretto sugli acquisti quotidiani. È un’ottima soluzione per chi cerca un modo pratico e veloce per risparmiare senza troppi sforzi.