Risparmiare in bolletta: ecco come farlo in poche mosse

Risparmiare sulle bollette della luce è una priorità per le famiglie italiane. Antonio Disi, ricercatore e responsabile del Laboratorio Strumenti per la Promozione dell’Efficienza Energetica di Enea, ha proposto un "corso di sopravvivenza" per aiutare tutti a risparmiare energia. Le strategie includono la scelta del fornitore di energia, l'adozione di comportamenti più efficienti e l'attuazione di interventi per migliorare l'efficienza energetica. Questi trucchi possono aiutare a ridurre significativamente i costi delle bollette.

Comportamenti virtuosi e fornitori d’energia

Innanzitutto risparmiare sulla bolletta della luce, si possono adottare comportamenti virtuosi come spegnere le luci quando non servono e prestare attenzione all'uso degli elettrodomestici. Inoltre è possibile sfruttare tecnologie avanzate per ridurre i consumi. Un altro suggerimento riguarda la scelta del fornitore di energia elettrica più adatto alle proprie esigenze. È importante confrontare le tariffe in base ai propri consumi medi annui, utilizzando portali ufficiali come il "Portale delle Offerte" dell’Arera, che consente di comparare gratuitamente tutte le offerte disponibili. Per conoscere i propri consumi medi è possibile utilizzare il "Portale Consumi", che offre accesso ai dati delle forniture e ai consumi storici. Inoltre è utile considerare anche i servizi extra, come le consulenze per l’efficienza energetica, e la flessibilità dei contratti, come l'assenza di penali per il recesso anticipato.

Cicli a basse temperature e isolamento termico

Ottimizzare l'uso degli elettrodomestici è fondamentale per risparmiare energia. Per quanto riguarda la lavatrice e la lavastoviglie è consigliabile utilizzare cicli a basse temperature e solo a pieno carico. Per il condizionatore, è preferibile evitare temperature troppo basse e utilizzare la funzione di deumidificazione. Per migliorare l'efficienza energetica, si consiglia inoltre di sostituire i vecchi elettrodomestici ad alto consumo con modelli di classe energetica superiore, riducendo così i consumi e ammortizzando velocemente la spesa iniziale.

Investire nell', pareti e pavimenti, e sostituire gli infissi con finestre a doppi o tripli vetri, consente di ridurre le dispersioni termiche e ottenere risparmi significativi a lungo termine.