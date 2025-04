Ryanair, cambia tutto: come si possono acquistare adesso i biglietti

Ascolta ora 00:00 00:00

Non soltanto sul web e con l'app ma dalla prossima estate i passeggeri che scelgono di volare con Ryanair potranno acquistare i biglietti aerei della compagnia irlandese anche nelle agenzie di viaggio con inevitabili vantaggi: si tratta di una svolta voluta e cercata da molto tempo dalla Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo (Fiavet) e che rappresenta un unicum in Europa.

Quali saranno le novità

La data da segnare sul calendario è il 30 luglio 2025: entro quel giorno sarà attivata la piattaforma "Travel Agent Direct" grazie alla quale le agenzie di viaggio daranno la possibilità ai propri clienti di acquistare tickets a tariffa ridotta mantenendo come sempre tutte le regole sulla piena trasparenza dei prezzi della compagnia irlandese. Si tratta di un canale dedicato esclusivamente alle agenzie di viaggio dalla compagnia aerea Ryanair che avrà sempre a disposizione tutti i dati di contatti dei propri viaggiatori così da informarli via mail o sms su eventuali cambiamenti come accade già oggi ogni qualvolta dovessero sopraggiungere novità per svariati motivi.

" Grazie a questo nuovo accordo, gli agenti di viaggio italiani autorizzati potranno prenotare per i loro clienti le basse tariffe di Ryanair e il network leader del settore di 3.600 voli giornalieri in oltre 230 destinazioni attraverso una nuova piattaforma dedicata - Travel Agent Direct - a condizione di fornire la piena trasparenza dei prezzi per tutti i nostri voli/prodotti ", ha dichiarato Dara Brady, direttore Marketing di Ryanair.

"Si apre una nuova era"

" Dopo una complicata trattativa durata 9 mesi voltiamo finalmente pagina e apriamo una nuova era tra Ryanair e le agenzie di viaggio italiane grazie a questo storico accordo. Si superano tutte le criticità che rendevano difficile intermediare i biglietti nell'interesse dei consumatori innanzitutto e delle aziende", ha dichiarato il presidente di Fiavet, Giuseppe Ciminnisi, nella sede di Confcommercio Roma dove è avvenuto l'accordo che definisce senza eguali " in Italia e forse in nessun altro Paese europeo e speriamo faccia da apripista ". In questo modo le agenzie di viaggio tornano ad avere un ruolo centrale anche per l'acquisto dei biglietti aerei mettendo al centro l'interesse per i consumatori.

Il plauso del governo

" Sono soddisfatto per l'accordo annunciato tra la compagnia aerea Ryanair e le agenzie di viaggio riconoscendo il ruolo di intermediari, condizione apparsa impossibile ad inizio legislatura e raggiunta tramite un dialogo e un confronto continuo con Ryanair Italia ": lo ha dichiarato con una Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d'Italia e Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera.

In questo accordo rientrano anche le Ota e sono sicuro che nel settore aereo, con il dialogo e il confronto riusciremo anche nel fare le riforme, sui costi e nella sostenibilità del servizio, che permetterà prezzi più equi e maggiori tutele per l'utente

", conclude Deidda.